Синоптик назвала області, які завтра може накрити крижаний дощ
Антициклон поступово витісняє опади з території України, тому вони накриють лише частину областей.
Завтра, 15 грудня, погода в більшості областей України очікується вологою, з туманами, ожеледицею, ожеледдю та відлигою.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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"Антициклон з цікавим іменем Yadigar витісняє опади і тому завтра мокрий сніг, чи дощ, чи льодяний дощ найбільш ймовірні лише на північному сході України - Сумщина, Полтавщина, Харківщина, Луганщина, а також Чернігівська, Донецька області, зачепить Дніпро з районами", - написала вона.
Така синоптична ситуація й далі провокує небезпечну ожеледь.
Температура повітря найближчої доби практично повсюди в Україні коливатиметься близько нуля: то в "мінус", то в "плюс". У південній частині України та в західних областях очікується тепліша погода, завтра вдень +3°...+7°.
Вітер північно-західний, невеликий або помірний, на сході України - східний, поривчастий.
У Києві вівторок передбачається хмарним. Можливий туман. Температура повітря вночі до -1°, вдень до +2°. На дорогах та тротуарах залишається ожеледиця.
Найближчими днями антициклон домінуватиме в Україні, тому очікується погода хмарна, але без істотних опадів.
Прогноз погоди в Україні на тиждень 14-20 грудня
Цього тижня в Україні очікується досить тепла зимова погода без різких температурних стрибків. Опади, які почнуться в понеділок, до вівторка вже майже припиняться, і до суботи в Україні буде сухо. На вихідних північ і частина центральних регіонів торкнеться снігопад, а у Вінниці піде дощ. Температура вдень впаде до -2°. У неділю погода знову вирівняється.
Завтра, у вівторок, дощі практично припиняться і в Україні визирне сонце. На Сумщині, Полтавщині та в Дніпрі очікується сніг, а в Запоріжжі можливий дощ.
- Вінниця+2°... -1°
- Дніпро+1°... -2°
- Донецьк0°... -2°
- Житомир0°... -1°
- Запоріжжя+2°... -1°
- Івано-Франківськ+2°... -2°
- Київ0°... -2°
- Кропивницький+2°... -1°
- Луганськ0°... -3°
- Луцьк+1°... 0°
- Львів+1°... -1°
- Миколаїв+5°... 0°
- Одеса+3°... +1°
- Полтава0°... -3°
- Рівне0°... -1°
- Сімферополь+16°... +5°
- Суми-1°... -3°
- Тернопіль+1°... 0°
- Харків-1°... -3°
- Херсон+7°... -1°
- Хмельницький+1°... -1°
- Черкаси+1°... -1°
- Чернігів0°... -2°
- Чернівці+3°... 0°