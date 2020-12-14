Синоптик назвала області, які завтра може накрити крижаний дощ

Антициклон поступово витісняє опади з території України, тому вони накриють лише частину областей.

Завтра у деяких областях можливий крижаний дощ / Фото Dmitriy Protsenko / flickr.com/photos/staropramen1/

Завтра, 15 грудня, погода в більшості областей України очікується вологою, з туманами, ожеледицею, ожеледдю та відлигою.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"Антициклон з цікавим іменем Yadigar витісняє опади і тому завтра мокрий сніг, чи дощ, чи льодяний дощ найбільш ймовірні лише на північному сході України - Сумщина, Полтавщина, Харківщина, Луганщина, а також Чернігівська, Донецька області, зачепить Дніпро з районами", - написала вона.

Така синоптична ситуація й далі провокує небезпечну ожеледь.

Температура повітря найближчої доби практично повсюди в Україні коливатиметься близько нуля: то в "мінус", то в "плюс". У південній частині України та в західних областях очікується тепліша погода, завтра вдень +3°...+7°.

Вітер північно-західний, невеликий або помірний, на сході України - східний, поривчастий.

У Києві вівторок передбачається хмарним. Можливий туман. Температура повітря вночі до -1°, вдень до +2°. На дорогах та тротуарах залишається ожеледиця.

Найближчими днями антициклон домінуватиме в Україні, тому очікується погода хмарна, але без істотних опадів.

Прогноз погоди в Україні на тиждень 14-20 грудня

Цього тижня в Україні очікується досить тепла зимова погода без різких температурних стрибків. Опади, які почнуться в понеділок, до вівторка вже майже припиняться, і до суботи в Україні буде сухо. На вихідних північ і частина центральних регіонів торкнеться снігопад, а у Вінниці піде дощ. Температура вдень впаде до -2°. У неділю погода знову вирівняється.

Завтра, у вівторок, дощі практично припиняться і в Україні визирне сонце. На Сумщині, Полтавщині та в Дніпрі очікується сніг, а в Запоріжжі можливий дощ.