Середньомісячна температура у січні 2023 була майже на три градуси вищою за норму.

Цього року тепло у січні побило безліч рекордів. Зокрема, січень увійшов у десятку найтепліших в Києві з 1881 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"Середньомісячна температура повітря січня у Києві склала -0,3°С, що вище кліматичної норми на 2,9°С", - повідомили кліматологи.

За їх даними, найхолодніше було 7 січня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -10°С, а найтепліше - 1 та 2 числа, коли максимальна температура підвищилась до +13,2°С, встановивши таким чином температурні рекорди. Як повідомляється, ці дні січня стали найтеплішими за 143 роки спостережень у столиці.

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Загалом за місяць кліматологи зафіксували у Києві 16 температурних рекордів,.

Опадів у столиці випало лише 19 мм або 51% кліматичної норми. Цьогорічний січень посів 20 позицію у рейтингу найсухіших.

Температурні рекорди у Києві

У середині січня в Києві фіксували температурні рекорди три дні поспіль. Так, 18 січня аномальне тепло побило одразу кілька рекордів у столиці. Зокрема, у цей день вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +7,3°. Це на 1,6 градуси вище попереднього показника 1993 року.

Наступного дня У Києві вперше за весь час спостережень максимальна температура повітря піднялась до +10 градусів.

Черговий температурний рекорд у столиці було встановлено й 20 січня. Тоді у Києві сперше за весь час спостережень максимальна температура повітря піднялась до +10,2°С.

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