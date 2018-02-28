Журналісти перевірили арештовані маєтки колишніх міністрів Януковича (відео)

Поки не розпочато жодної судової справи, міністри-втікачі утримують оселі, відправляючи гроші з Європи через різні фірми.

Маєтки колишніх можновладців з оточення Віктора Януковича нині стоять доглянуті, під охороною і без комунальних боргів. Журналісти проїхалися селами під Києвом, де жили міністри до 2014, а після Майдану садиби яких захоплювали активісти, котрі мріяли про конфіскацію нерухомості державою.

Як повідомляє ТСН, у селі Дмитрівка четверту зиму не бачить свого господаря маєток Сергія Арбузова. Двір садиби порожній, проте доглянутий, видно сліди чищення снігу, будинок опалюється, але на чужих ніхто не реагує і на дзвінки в домофон не відповідає. Офіційно маєток узятий під арешт, але за комунальні послуги досі платить власник – принаймні, так стверджують у сільській раді. Сусіди ж розповідають, що за господарством начебто стежать двоє місцевих, кожен з яких отримує до 4 тис грн на місяць.

Дерев’яна дача на двох гектарах у селі Петрівка досі належить доньці екс-міністра оборони Павла Лебєдєва, який, за повідомленнями росіян, нині забудовує Крим. Влітку 2014 року в його оселю зайшли майданівці, а нині у двір не пускають російськомовні особи у камуфляжі.

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За парканом завдовжки до 300 метрів у селі Романів причаївся маєток екс-глави МВС Віталія Захарченка. Під час Майдану його двічі пікетували, а згодом усередину потрапляли лише слідчі, які арештували майно.

У Генпрокуратурі підтверджують, що утримують оселі міністри-втікачі, а гроші надходять з Європи через різні фірми. "У більшості випадків оплата відбувається на території України, але звідки вони надходять – це з’ясовується. Для держави це плюс, що держава не несе витрат на утримання того майна, яке може буде конфісковано за рішенням суду", - пояснив слідчий ГПУ Сергій Горбатюк.

Однак будинки далеко не всіх можновладців доби Януковича спіткала така доля. Маєток Раїси Богатирьової в сусідньому із Захарченком селі Підгірці ніхто з майданівських активістів не чіпав. Так само туди не приїздили й слідчі – принаймні сусіди їх не бачили і не чули про це. "Вона з собаками гуляла, з онуками, зробила лінію ось цю – замість алюмінієвих, повісили кабель. Називається лінія Богатирьової. Чоловік живе – приїздить, спостерігає", - кажуть односельці. Чоловік Богатирьової вчасно платить і за всі послуги, які надають у закритому котеджному містечку – це підтверджує й охорона.

Слідчі не мають статистики, скільки маєтків людей із оточення Януковича нині знаходяться під арештом, але достеменно відомо, що жодного заочного судового процесу про розкрадання держмайна станом на зараз не розпочато. Останні три місяці слідство взагалі зупинилося. "Слідчі прокуратури втратили повноваження щодо розслідування справ стосовно колишніх високопосадовців. 14 грудня передали справи до НАБУ, з НАБУ повернули назад. Потім генпрокурор знову передав нам. Справи скакають туди-сюди", - розповів Горбатюк. Тим часом термін давності для розслідувань резонансних справ потроху збігає. Тож якщо у найближчі 11 років нічого не зміниться, то колишні втікачі цінне майно зможуть собі спокійно, а головне законно повернути.

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