Експерт: Вибори за змішаною системою потрібно викорінити

Експерти і громадські активісти сподіваються, що позачергові парламентські вибори, які відбулися 26 жовтня в Україні, стануть останніми, проведеними за змішаною системою. Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Збереження мажоритарної системи в тому форматі, в якому відбувається зараз, перетворює мажоритарні округи на маленькі центри корупції, в рамках якої кандидати від різних політичних сил засівають гречкою та грошима виборців для того, щоб вони проголосували", - зазначає директор Центру політичних студій та аналітики Віктор Таран.

Експерти, аби зменшити спокусу до підкупу виборців, пропонують запровадити пропорційну виборчу систему з відкритими списками. Зокрема, можливим є варіант із введенням так званих регіональних відкритих списків. Це означає, що країна ділиться на певну кількість округів, в кожному з яких партії формують свої регіональні списки. Виборець може відмітити в бюлетені окремих кандидатів, незважаючи на їхнє місце в переліку.

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"Нова система з відкритими регіональними списками дала би можливість не створювати маленькі одномандатні виборчі округи, в яких вкрай серйозний вплив певних корупційних чинників. Мова йде про підкуп виборців, можливість застосування адміністративного ресурсу", - наголошує координаторка громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська.

Нова система могла би також забезпечити внутрішньопартійну дискусію щодо формування списків і затвердження кандидатів, зазначає Ольга Айвазовська. "Кожен з кандидатів буде вмотивований показати якнайкращий результат, щоб за нього в межах цього регіонального списку партії проголосувала максимальна кількість людей, і отримати гарантований мандат", - додала експерт.