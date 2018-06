МЗС Швеції: Визнання Росією фейкових "виборів" - це ляпас Євросоюзу

Про це заявив екс-міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт у своєму Twitter.

"Якщо Кремль визнає ці фейкові вибори Донбасу - це ляпас ЄС і всім, хто підтримував і вірив у Мінські угоди", - написав Більдт.

And the Moscow statement on fake Donbass elections is totally contrary. Clear violation of Minsk agreement. http://t.co/p5KIMIrJjD

Він назвав заяву МЗС РФ щодо "поваги до вибору жителів Сходу" "цілком суперечливою".

If Kremlin recognises these fake Donbass elections it’s a slap in the face of the EU and all that supported and believed in Minsk agreement.