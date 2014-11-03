МЗС Швеції: Визнання Росією фейкових "виборів" - це ляпас Євросоюзу

13:53, 03 листопада 2014
Політика
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Визнання Росією фейкових "виборів" на Донбасі стане ляпасом Євросоюзу та всім, хто вірив у "мінські домовленості".

Карл Більдт / УНІАН

Про це заявив екс-міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт у своєму Twitter.

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"Якщо Кремль визнає ці фейкові вибори Донбасу - це ляпас ЄС і всім, хто підтримував і вірив у Мінські угоди", - написав Більдт.

Він назвав заяву МЗС РФ щодо "поваги до вибору жителів Сходу" "цілком суперечливою".

"(Це) чітке порушення мінських угод", - заявив Більдт, передає Українська правда.

Як відомо, російське МЗС заявило, що РФ поважає "волевиявлення жителів Південного Сходу", а обрані на них "представники" начебто "отримали мандат для вирішення практичних задач з відновлення нормального життя в регіонах".

Ні Україна, ні Захід не визнають "голосування", організованого бойовиками, і вказують на те, що воно суперечить "мінським домовленостям".

Захід уже пригрозив Росії новими санкціями за визнання цих "виборів".

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