Венеціанська комісія закликала Україну змінити вимоги е-декларування для антикорупціонерів

У комісії вважають, що новий режим фінансової звітності та розкриття інформації суперечитиме свободам об'єднань, правам на повагу до приватного життя та забороні дискримінації.

Венеціанська комісія вважає, що вимоги щодо електронних декларацій, які подають громадські організації та активісти у сфері боротьби з корупцією, повинні бути повністю вилучені із відповідного закону або суттєво звужені.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, про це йдеться в повідомленні Ради Європи, поширеному сьогодні за результатами ухвалення комісією відповідної думки. У висновку розглядаються законопроекти, що вносять зміни до законодавчих актів та Податкового кодексу України щодо податкової звітності та посилення публічного розкриття детальної фінансової інформації, яка повинна бути представлена організаціями громадянського суспільства, загальний річний дохід яких перевищує 14 350 євро.

«Суворі вимоги до фінансової звітності та розкриття інформації для громадських активістів разом з жорсткими санкціями, як очікується, матимуть охолоджувальний ефект на громадянське суспільство в Україні, і повинні бути повністю вилучені або суттєво звужені», - вважають у ВК.

У комісії також наголосили, що надзвичайно важливо, щоби плани України щодо скасування вимог е-декларацій для активістів у сфері боротьби з корупцією, які, крім того, підіймають кілька серйозних проблем в сфері прав людини, були реалізовані терміново до 1 квітня 2018 року – терміну подання першої декларації.

У комісії вважають, що новий режим фінансової звітності та розкриття інформації, якщо буде введений, суперечитиме свободам об'єднань, правам на повагу до приватного життя та забороні дискримінації.

«Навіть якщо існують ознаки відмивання грошей, правильною відповіддю буде кримінальне розслідування проти конкретних неурядових організацій, а не вимоги до звітності. Венеціанська комісія та ОБСЄ/БДІПЛ не бачать необхідності в таких поправках і рекомендують їх або повністю вилучити, або, принаймні, суттєво звузити, щоби забезпечити їх необхідність, чіткість та пропорційність», - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, у ВК зазначили, що громадські об'єднання не повинні підлягати жорсткішим вимогам щодо фінансової звітності та розкриття інформації, ніж інші неприбуткові організації, підприємства чи інші юридичні особи, і вони повинні мати гарантії щодо тих самих прав, що й інші юридичні особи.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2017 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення зміни до статті 3 закону України «Про запобігання корупції» (реєстраційний номер 6172), яка звільняє військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського складів, молодшого офіцерського складу від подання е-декларацій, однак зобов'язує до цього представників громадських об'єднань.

Ухвалення закону викликало значний суспільний і міжнародний резонанс, низка представництв інших держав в Україні назвали "кроком назад" поправки до закону щодо е-декларування.

27 березня президент України підписав цей закон. Того ж дня глава держави провів зустріч з громадськими активістами з приводу нового закону щодо е-декларування, на якій сторони домовилися створити робочу групу для напрацювання змін до нього.

В АП запевнили, що поправки в частині е-декларування відповідатимуть міжнародним вимогам.