Дипломат розповів, у чому головна помилка Волкера щодо Росії та Криму

Україні потрібно вичекати момент, щоб перемогти РФ, вважає експерт.

Росія не поверне Україні анексований Крим. Про це заявив дипломат, керівник Фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко, коментуючи заяву спеціального представника Держдепу США по Україні Курта Волкера, що РФ рано чи пізно поверне Україні півострів.

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"Не пам'ятаю цієї цитати Курта Волкера. Але якщо він це сказав, то помилився. Росія ніколи нікому нічого не повертала", – заявив дипломат під час чату на"Главреді".

Він нагадав, що Литва, Латвія та Естонія здобули свою незалежність, у тому числі шляхом жертв і життями своїх патріотів.

"Ми в "Майдані закордонних справ" нещодавно здійснили інтелектуальну провокацію – оприлюднили доповідь про можливості силового збройного вирішення конфлікту з Росією. З нашої точки зору, така можливість може виникнути через 6-10 років у разі, якщо зміна політичного режиму в Росії спричинить тимчасову коротку втрату керованості її збройними силами. Ця гіпотеза підтверджена деякими іншими аргументами – заходьте, читайте", – запропонував експерт.

Раніше Яременко пояснив наслідки виходу США з ядерної угоди з Іраном. На думку дипломата, таке необачне рішення може спровокувати ескалацію.

Нагадаємо, Волкер розповів, хто може покласти край війні на Донбасі. На його думку, миротворча місія Організації Об'єднаних націй на Донбасі може розблокувати виконання Мінських угод.