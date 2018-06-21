На зустрічі Путіна і генсека ООН не обговорювалося звільнення українських політв'язнів – Кремль

Під час зустрічі Гутерреш зауважив, що «у нас два епохальних, «віхових» моменти, які можна висвітлити, - це заява голови Ради безпеки по Україні, а також дебати по Близькому Сходу, які мають пройти».

На зустрічі президента Росії Володимира Путіна і генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша не обговорювалося питання звільнення українських політв'язнів.

Про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на відповідне запитання УНІАН.

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«Ні, це питання (звільнення утримуваних осіб) не обговорювалося. Обговорювалися гострі міжнародні проблеми, порушувалася ситуація з судом, виходом США (з Ради ООН з прав людини) та інші гострі питання», - сказав Пєсков.

Зустріч Гутерреша і Путіна пройшла в Москві напередодні ввечері.

Згідно зі стенограмою відкритої частини бесіди, Гутерреш зауважив, що «у нас два епохальних, «віхових» моменти, які можна висвітлити, - це заява голови Ради безпеки по Україні, а також дебати по Близькому Сходу, які мають пройти».

«Звичайно ж, ми розглядаємо Російську Федерацію як одну з ключових країн - засновників Організації Об'єднаних Націй, це постійний член Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Але зараз ми особливо наголошуємо ще й на тому, що Росія є незамінним елементом створення нового багатополярного, поліцентричного світу», - сказав він.

За його словами, зараз не найлегший час для ООН.

«У минулому закінчилася «холодна війна», і був короткий період однополярного світу, і зараз ми намагаємося активно знайти нову структуру багатополярного світу з відповідними багатосторонніми структурами управління. І звичайно, все це викликає мою серйозну стурбованість. Я вважаю, що в цьому процесі Російська Федерація має зіграти активну роль», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня, 38 країн закликали генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутерреша порушити на зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним питання звільнення українських бранців.

Зокрема, Сполучені Штати, Франція, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії та ще 35 країн у четвер, 14 червня, звернулися до генсекретаря ООН з листом і попросили порушити на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, яка відбудеться наступного тижня, питання у зв'язку зі справою українського режисера Олега Сенцова.

До цього заклику приєдналися також Австралія, Канада, Туреччина, Молдова, Грузія, Україна і низка країн - членів Європейського Союзу.

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко направив листа Гутеррешу, а також список з десятків українських бранців у Росії, в якому є імена Олександра Кольченка, Станіслава Клиха і Миколи Карпюка.

У свою чергу Єльченко у мікроблозі Twitter підтвердив, що Гуттереша закликали допомогти звільнити українських політв'язнів у РФ.