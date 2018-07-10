Рада отримала десятки подань СБУ щодо акредитованих в парламенті осіб, які працюють на росЗМІ - голова профільного комітету ВР

Українське законодавство виписане таким чином, що просто позбавити журналіста акредитації не можна.

Голова комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики, заступник голови фракції «Народний фронт» Вікторія Сюмар заявляє, що у прес-служби парламенту є десятки подань від Служби безпеки України щодо акредитованих в парламенті осіб, які записують відео для російських ЗМІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в коментарі журналістам.

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На питання, чому тільки тепер прес-служба парламенту вирішила порушити відповідне питання та звернулася до Комітету з питань Регламенту та організації роботи парламенту, Сюмар сказала: «Прес-служба має сьогодні 4,5 тисячі акредитацій і десятки подань від Служби безпеки України, що частина цих людей просто записують і відправляють для російських ЗМІ певне відео... І далі там монтуються якісь речі, які часом провокують депутатів на якісь реакції, коли хочеться якось не так відповісти, коли тобі ставлять дійсно провокативні питання».

Водночас, зауважила вона, законодавство виписане таким чином, що позбавити акредитації не можна.

«Акредитувати потрібно будь-кого, хто подасться, з будь-якою «корочкою» будь-якого ЗМІ, зареєстрованого чи незареєстрованого. Тому що, ви знаєте, інтернет-видання у нас не зареєстровані. Але якщо це якесь приватне підприємство чи один приватний підприємець пише, що «прошу акредитувати, бо в мене є сайт» (і не має значення, про що той сайт пише, і чи він взагалі щось пише, і навіть немає значення, чи він існує), а акредитацію він отримує», - пояснила Сюмар.

Як повідомляв УНІАН, Комітет з питань Регламенту та організації роботи парламенту рекомендував Апарату ВР підготувати пропозиції щодо вільного доступу до кулуарів депутатів, а для журналістів – створення окремого прес-центру на іншому поверсі.

Відповідне рішення комітет ухвалив після розгляду листа керівника прес-служби Апарату ВР Ірини Кармелюк щодо «неприпустимої поведінки» журналістів Юлії Махмуді (газета «Громадський вісник Києва») та Валерії Єгорової (газета Flash on Time News). Як відомо, скандал навколо журналісток виник, коли в у Facebook з’явилося їх фото, на якому неподалік українського прапора одна з них показувала непристойний жест - середній палець.

У листі Кармелюк просила позбавити двох вищевказаних журналісток акредитації, а також встановити нові чіткіші критерії, за якими можна позбавляти акредитації журналістів і технічних працівників засобів масової інформації, упорядкувати роботу представників ЗМІ у ВР.

Комітет, зокрема, вирішив рекомендувати першому заступнику керівника Апарату ВР - керуючому справами Петру Боднару ініціювати створення в Апараті ВР робочої групи з питань підготовки пропозицій про створення прес-центру на третьому поверсі кулуарів в адміністративному будинку на вул. Грушевського, 5 та розміщення місць для роботи журналістів.

20 червня Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики ухвалив рішення позбавити акредитації у парламенті журналісток Махмуді і Єгорової.