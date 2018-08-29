Лавров пов'язав бажання України вийти з Договору про дружбу з РФ із наближенням виборів

Лавров називає це черговими намірами української сторони, «оскільки їх висловлюється занадто багато».

Глава МЗС РФ Сергій Лавров пов'язав бажання Києва вийти з Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією (так званого «Великого договору») з наближенням президентських виборів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві.

«Не хотів би коментувати чергові наміри української сторони, тому що їх висловлюється занадто багато. Був намір розірвати дипломатичні відносини, припинити транспортне сполучення з Російською Федерацією. Давайте дочекаємося, коли якусь справу буде зроблено, коли якесь із цих намірів буде матеріалізуватись», - заявив Лавров.

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«Думаю, що чим ближче до українських виборів у березні наступного року, тим більше намірів звучатиме в публічному просторі», - зазначив він.

У той же час Лавров назвав закриття Україною свого представництва при СНД у Мінську «дійсним фактом, а не наміром».

«Закрито представництво України при СНД. Але Україна, за великим рахунком, ніколи повноцінно не перебувала в СНД, тому що не приєдналася до Статуту Співдружності», - сказав він.

При цьому глава російського МЗС пояснив, що в СНД є міжнародно-правові документи, для участі в яких необов'язково бути повноцінним членом Співдружності.

«На таких підставах, зокрема, Грузія продовжує брати участь у низці договорів СНД, хоча офіційно, в юридичному сенсі вийшла зі Співдружності. Можу вас запевнити, за всієї русофобської зарядженості нинішнього українського керівництва, якщо здоровий глузд пробиватиме собі дорогу і українські колеги проявлятимуть інтерес до збереження взаємодії з тими чи іншими напрямками на просторі СНД зі своїми сусідами, ми, звичайно, не будемо заперечувати», - підсумував Лавров.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що найближчим часом очікує від Міністерства закордонних справ пакет документів для початку реалізації процесу щодо припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією.

Довідка УНІАН. Договір про дружбу, співпрацю і партнерство між Росією і Україною, який назвали «Великим договором», був підписаний президентами двох країн 31 травня 1997 року.

Держави офіційно визнали кордони один одної та закріпили принципи стратегічного партнерства і поваги територіальної цілісності.

Після анексії Криму і початку конфлікту на Донбасі неодноразово звучали заклики розірвати цей договір через порушення Росією територіальної цілісності України.

До речі, раніше УНІАН вже розглядав, що далі слід робити з Договором про дружбу з РФ, термін дії якого формально закінчився ще в травні 2017 року.