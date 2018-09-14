"Боротьба з бабцями в підземних переходах": Омелян охарактеризував справу проти нього

Міністр інфраструктури вважає, що відкриття кримінального провадження щодо нього є підтвердженням нескоєння ним правопорушень на посаді міністра.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян порівнює кримінальне провадження, відкрите щодо нього за підозрою у незаконному збагаченні, з боротьбою "з бабцями в підземних переходах".

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву Омелян зробив у Солом'янському районному суді міста Києва під час розгляду клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу для міністра.

"Я особисто боровся за Національне антикорупційне бюро України, за незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, за те, щоби було належне фінансування і було неупереджене ставлення до людей. Те, що відбувається зараз, - це полювання. Це мені нагадує боротьбу з бабцями в підземних переходах. Тому що коли розкрадаються мільярди, десятки мільярдів, а роблять все, щоб спаплюжити репутацію міністра і показати, що він не гідний своєї посади, а прийдуть інші, які швидко наведуть порядок, – я вважаю, це дорога в нікуди. В першу чергу, для НАБУ", - заявив Омелян.

За його словами, дана справа є підтвердженням того, що він не скоїв правопорушень на посаді міністра.

"Сьогоднішнім обвинуваченням я отримав від НАБУ і САП індульгенцію, що я не скоїв жодних правопорушень, перебуваючи на посаді міністра інфраструктури України. Немає. Перевірили все - з 2000 по 2018 рік включно. Якби була би бодай тінь підозри, я думаю, справа була би набагато гучніша і цікавіша", - сказав Омелян.

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"Я розумію, що мій сьогоднішній виступ спровокує черговий виток ненависті щодо мене. Я розумію, що нові справи обов'язково будуть", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня співробітники Національного антикорупційного бюро України вручили Омеляну підозру в незаконному збагаченні, користуванні або придбанні машини для брата та недекларуванні проживання в будинку протягом двох тижнів у 2016 році.

За даними НАБУ, Омелян з 2000 року до нинішнього часу перебуває на державній службі і в період з 1 січня 2000 року до 26 квітня 2018 року одержав 2,17 млн грн офіційного доходу, тоді як витрати його становили лише в період з 2008 року до 26 квітня 2015 року щонайменше 3,45 млн грн.

Також в НАБУ стверджують, що в 2015 році, перебуваючи на посаді заступника міністра інфраструктури України, чиновник придбав у власність активи, законність підстав отримання яких не підтверджено доказами і вартість яких значно перевищує його законні доходи.

Омелян заявив, що вимагатиме притягнення до відповідальності слідчих НАБУ.

Прокуратура вимагає застосувати щодо Омеляна запобіжний захід у вигляді застави розміром 5 мільйонів гривень. На думку прокурора САП, менш жорсткий запобіжний захід, зокрема, порука чи особисте зобов'язання, не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Також прокурор попросив зобов'язати Омеляна повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, утримуватися від спілкування зі свідками, а також здати всі свої паспорти, зокрема, для виїзду за кордон. При цьому прокурор вважає, що перепон для відряджень Омеляну не буде, якщо міністр надаватиме підтвердження мети виїзду за кордон.