Він викривав пропаганду РФ: дипломати назвали справу Сущенка свідченням нападок Кремля на свободу слова

У другу річницю незаконного затримання українського журналіста посольство України в США закликає світову спільноту вжити всіх можливих заходів для якнайшвидшого звільнення українських політв'язнів.

Справа незаконного ув'язненого в РФ українського журналіста Романа Сущенка є ще одним свідченням нападок Росії на свободу слова та порушення нею прав журналістів.

Як йдеться в заяві на сторінці Посольства України в США у Facebook, під час роботи за кордоном Сущенко не тільки висвітлював для української аудиторії політичні та культурні події Франції, але й викривав російську пропаганду у французьких виданнях.

"Свобода преси є основним принципом демократії, прозорості та верховенства права. Неправомірне поводження з журналістами, такими як Роман Сущенко, є частиною тенденції політично мотивованих переслідувань та порушенням основних прав людини російською владою. Ми приєднуємося до міжнародної спільноти, закликаючи до їх швидкого звільнення", - заявила американський конгресмен Марсі Каптур.

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"Ми закликаємо американських офіційних представників, а також представників міжнародних правозахисних організацій та широкої спільноти журналістів вжити всіх можливих заходів для прискорення звільнення та повернення в Україну Романа Сущенка, а також всіх українських політичних в'язнів, незаконно затриманих в Росії", - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки і звинувативши в шпигунстві.

27 березня 2018 року Московський міський суд почав розгляд справи Сущенко по суті. Сторона обвинувачення просила суд засудити журналіста до 14 років позбавлення волі. 4 червня Сущенка було засуджено до 12 років колонії суворого режиму.

12 вересня Верховний суд Росії визнав законним вердикт Московського міського суду про 12 років ув'язнення для Сущенка.

Сущенко наголосив, що не згоден з рішенням суду і продовжить боротьбу за своє звільнення, зокрема, подаватиме скаргу до Європейського суду з прав людини.