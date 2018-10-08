На осінній сесії ПАРЄ українська делегація спробує не допустити ліквідацію санкцій на вимогу РФ - Ар'єв

В українській делегації переконані, що Москва хоче знищити організацію, покликану захищати демократію, верховенство права і права людини.

На осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, яка відбувається у Страсбурзі 8-12 жовтня, українська делегація спробує не допустити ліквідацію можливості запровадження санкцій на вимогу Російської Федерації.

Про це голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ, народний депутат із фракції «Блок Петра Порошенка» Володимир Ар’єв повідомив у Facebook.

«ПАРЄ: ці дні вирішують, чи парламентарії з усієї Європи готові добровільно знищити свої можливості під впливом генсека Ради Європи, що лобіює ліквідацію всієї санкційної системи на вимогу РФ? Чи залишать Парламентську асамблею Ради Європи такою, яку її задумали засновники Ради Європи 70 років тому. Якщо план проросійського лоббі спрацює, то залишиться недовго до святкування у Москві знищення організації, яка покликана захищати демократію, верховенство права і права людини. Всього того, що є ворожим Кремлю», - написав він.

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Ар’єв додав, що українська делегація опиратиметься цьому сценарію всіма силами. «Колись Рада Європи допомогла Україні будувати демократичне суспільство. Сьогодні наша черга допомогти Раді Європи не втратити принципи і репутацію», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ар'єв заявив, що в ПАРЄ пропонують ускладнити процедуру запровадження санкцій проти делегацій країн, які порушують права людини, а також принципи демократії і верховенства права. Крім того, він заявляв, що в ПАРЄ хочуть збільшити частку голосів з 50% до 2/3 у питанні оскарження повноважень національних делегацій, в тому числі в контексті продовження санкцій проти РФ.

Це рішення може ускладнити процедуру продовження санкцій проти РФ, запроваджених у квітні 2014 року через анексію Криму. Згідно з відповідною резолюцією, російських депутатів позбавили права голосу в ПАРЄ, а також права бути представленими в її керівних органах. Відтоді дію санкцій проти російської делегації кілька разів продовжували, а у відповідних резолюціях Асамблея закликала Кремль повернути Крим, припинити військову агресію на Донбасі і вивести російські війська з території України.