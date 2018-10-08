"Приречені на хворобливі процеси": Тука розповів, як варто українізувати Донбас

Тука вважає, що діалогу з мешканцями тимчасово окупованих районів Донбасу ніяк не вийде уникнути.

Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб і екс-глава Луганської військово-цивільної адміністрації, дав власні рецепти щодо українізації Донбасу.

"Це дуже складне питання. Те, що ми бачимо зараз − це наслідки відсутності державної політики по відношенню до цих регіонів протягом всієї історії незалежної України. Давати якийсь рецепт, який би протягом двох-трьох років обіцяв змінити ментальність населення, це було б занадто безвідповідально. Але ніколи не говори "ніколи". Ще недавно кількість прихильників ідеї вступу України до НАТО у нас становила близько 10-15% населення, зараз - майже 50%. І це за умови, що в країні відсутня інформаційна політика щодо НАТО", − вважає він, відповідаючи на питання читача під час чату для "Главреда".

Тука також вважає, що в інформаційній політиці, що проводиться владою України щодо євроінтеграції і вступу в НАТО, зяють помітні прогалини.

"Я про це неодноразово говорив своїм колегам з Кабінету міністрів: це абсолютно неприпустимий пробіл під час війни, під час усіх цих бід, ми досі не змогли запровадити інформаційний супровід наших прагнень. Переважна більшість людей навіть не знає, що у структурі НАТО військова компонента становить приблизно 17%, а 83-85% - це не військова компонента: вимоги до повсякденного устрою нашого з вами життя, до боротьби з корупцією, свободи слова та захисту прав людини. Цілий ряд, величезний пласт стандартів! Але ми можемо вийти на вулицю і запитати у найбільш освічених киян: "Що таке НАТО?". У відповідь у більшості випадків ми почуємо, що це - зброя, зброя, зброя", − висловився чиновник.

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Тим не менш, Тука вважає, що діалогу з мешканцями тимчасово окупованих районів Донбасу ніяк не вийде уникнути.

"Я переконаний, що з жителями сходу України можна і потрібно спілкуватися. Діалог не просто можливий, він необхідний. Я переконаний, що він повинен тривати не рік, не два і не три. Може, ми побачимо якийсь результат років через десять наполегливої праці, яка не повинна бути пов'язана з насильством. Тому що насильство в культурній площині тільки породжує опір і відторгнення. Тому що насильство в цій області я не сприймаю і вважаю, що воно буде тільки шкодити", − вважає чиновник.

Тука також вважає, що заради єдності України доведеться пройти через хворобливі процеси, попри будь-які спекуляції з інсинуаціями.

"Якщо ми хочемо жити в єдиній державі, ми приречені пройти ці хворобливі процеси. Якщо б у них не втручалися політикани, то процес примирення і загоєння ран проходив би набагато швидше і менш безболісно, без фантомних болів. Я - реаліст, а тому розумію, що на цій нашій спільній українській біді будуть спекулювати політикани ще багато і багато років. Для них це така благодатна земля, як і питання про мову, релігії, депутатський імунітет. На цих спекулятивних темах вони танцюють 25 років", − заявив він.

Крім того, Тука у відверто негативному ключі висловився щодо спроб відновлення радянських традицій бойовиками в тимчасово окупованих районах Донбасу.

"Давайте концентрувати свою увагу, прагнення, зусилля не на тих, кому зараз 50 років, а на тих, кому п'ять. На жаль, це дуже добре розуміють російські окупанти на захоплених частинах Луганської та Донецької областей. І коли я бачу ці бравурні звіти про різного роду "маївки", піонерські салюти, барабани і т. д., які зараз проводяться на окупованих територіях, стає моторошно - як ці покидьки калічать душі наших українських дітей", − підсумував чиновник.

Нагадаємо, раніше Тука заявляв про те, що саме він сказав би Путіну під час особистої зустрічі, а також оцінив ймовірність анексії Криму Туреччиною.