Членство в Альянсі надасть Україні гарантії безпеки - екс-помічник держсекретаря США

Екс-помічник держсекретаря зауважив, що США мають чітко заявляти, що окупацією іншої країні Росії не вдасться втримати її від членства в ЄС або НАТО.

Членство в НАТО надасть Україні гарантії безпеки та поглибить інтеграцію з євроатлантичним співтовариством.

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Таку думку висловив старший експерт Міжнародного університету у Флориді та колишній помічник держсекретаря США Девід Крамера, передає Голос Америки. Він зазначив, що відповідальність за припинення війни на Донбасі лежить на російському президенті Володимирі Путіні, який до цих днів відмовляється визнати, що російські війська є на Сході Україні.

"Порівняно з тим, що було до 2014 року, в Україні збільшилась підтримка ідей приєднання до НАТО. Думаю, українське майбутнє – з НАТО. НАТО пообіцяло в 2008 році, що Україна і Грузія стануть членами альянсу. І Україна, і НАТО мають зробити так, щоб ця обіцянка була виконана. Це в інтересах Україні, і надасть Україні гарантії безпеки та поглибить інтеграцію з євроатлантичним співтовариством", - розповів Крамер.

Екс-помічник держсекретаря зауважив, що США мають чітко заявляти, що окупацією іншої країні Росії не вдасться втримати її від членства в Євросоюзі або НАТО.

"Звісно, у випадку з НАТО важче, в першу чергу – те, що стосується гарантій військової безпеки. Це має бути зрозуміло, що двері залишаються відкритими і ми просуваємось до того, щоб вітати Україну і Грузію в цих дверях", - відповів експерт на питання, чи вдасться Україні та Грузії рухатись в напрямку членства в НАТО та ЄС, не дивлячись на проблеми окупованих територій.

"Це Росія вторглась в Україну, а не навпаки. Думаю, має бути сильніша відповідь Заходу, більший тиск на Кремль. Не думаю, втім, що ми побачимо якісь зміни в цьому напрямку поки не пройдуть і президентські, і парламентські вибори в Україні", - зазначив Крамер.