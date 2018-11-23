Політолог на конкретних прикладах показав, як Путін сам себе підставляє "маленькими перемогами"

Аналітик зазначив, що російська сторона у своїй зовнішній політиці мислить на рівні окремої операції.

Росія своїми агресивними діями на міжнародній арені – в Європі, США та України – домоглася певних результатів, однак вони обернулися проти неї: Москва більше втратила, ніж набула від вторгнення на українську землю або втручання в справи інших держав.

Таку думку в своєму блозі на сайті "Сьогодні" озвучив заступник директора Інституту світової політики Микола Белесков.

Мислити можна на трьох рівнях – тактичному, оперативному і стратегічному. Він пояснив, що російська сторона мислить на рівні окремої (спец) операції.

"Те, що російська зовнішня політика така контпродуктивна, в значній мірі пояснюється тим, що оперативні розрахунки беруть часто верх над ключовими стратегічними цілями. Іншими словами, окрема успішна операція може поставити під сумнів здатність досягти головних пріоритетів. Дії РФ в Криму і на Донбасі в 2014-2015 роках були успішними з погляду окремих операцій, проте вони ледь не призвели до втрати контролю над Україною, що є стратегічним пріоритетом для Кремля", – зазначив Белесков.

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Експерт навів ще один приклад – втручання Росії в американські вибори, коли був обраний президентом США Дональд Трамп. Начебто Кремль домігся локальної мети, але в підсумку це втратило сенс – голова Білого Дому фактично був позбавлений простору для маневру в питанні політики США щодо РФ через втручання росіян.

"Результатом підривних дій РФ в 2016 році стали посилення санкцій тиску з боку США, позбавлення американського президента права знімати санкції, а сама ідея поліпшення відносин з Москвою стала токсичною і невигідною з внутрішньополітичної точки зору для Дональда Трампа", – пояснив він.

Також Белесков згадав, як недавно був викритий російський полковник-шпигун в Австрії, через що Москва налаштувала проти себе одну з найбільш проросійських країн ЄС.

"Діяльність шпигуна в Австрії, який діяв в інтересах Москви, є цінним з точки зору військової розвідки. Росіяни таким чином отримували дані про винищувач Eurofighter Typhoon або артилерійські системи. Однак викриття крота кинуло тінь на відносини Москви з Віднем. Хоча саме Австрія є однією з найбільш проросійських держав в ЄС", – сказав він.

Те ж саме стосується і глушіння сигналів GPS в рамках навчань НАТО Trident Juncture 2018, в чому росіян звинуватила Фінляндія. За його словами, кроки правильні з військового погляду, але негативно впливають на імідж РФ в державі, яка намагається тримати активний діалог з Москвою, як показують часті контакти на рівні фінського і російського президентів.

"Тому в таких умовах, коли наш ворог мислить і діє на рівні окремої операції, українське керівництво має мислити і діяти саме на стратегічному рівні. Це дало б Україні потужну якісну перевагу над РФ", – підсумував експерт.