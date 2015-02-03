НАТО не може брати участь у вирішенні конфлікту в Україні – дипломат

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив високопосадовий дипломат у кулуарах Альянсу напередодні засідання міністрів оборони НАТО, яке відбудеться 5 лютого.

Співрозмовник нагадав, що один із союзників вирішив допомогти Україні смертельною зброєю. "Але я не знаю нікого, хто б це зробив у кількості, яка б реально допомогла українцям", - констатував він.

Розвиваючи тему далі, дипломат припустив, що в разі, якщо хтось вирішить надати оборонну зброю, то також має бути вирішення питання тренування українських військових. «Зараз - рішуче «ні»», - сказав співрозмовник.

Читайте такожМіністри оборони країн НАТО 5 лютого обговорять ситуацію на Донбасі«Що ще ви зможете постачати? Потім ви залишаєтеся з санкціями. Якщо Росія піде далі - це не проблема НАТО. Основне вирішення – невійськове», - підсумував дипломат.

Як повідомляв УНІАН, Росія з лютого 2014 року здійснює військову агресію проти України. Вона анексувала Крим, та постачає на схід України – в Луганську та Донецьку області, частина яких захоплена бойовиками терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР», важке озброєння та боєприпаси. Під час цієї війни, за даними ООН, майже 6 тисяч осіб загинули, більш як 10 тисяч дістали поранення, майже мільйон громадян були вимушені залишити свої домівки. Незважаючи на санкції, які запровадили проти Росії ЄС, США, Канада, Австралія та інші країни, Москва не припиняє війну, постачаючи на Донбас навіть регулярні війська.

З початку 2015 року проросійські бойовики активізували атаки на позиції українських військових та заявили про намір відтіснити їх за межі Донецької та Луганської областей.

Україна у зв’язку з погіршенням ситуації на Донбасі просить країни-члени НАТО надати додаткову військову допомогу. Про це 26 січня повідомив голова місії України при НАТО, посол Ігор Долгов.

„Це питання обговорювалося декілька разів до сьогоднішнього засідання, і вам відомо, що НАТО як військово-політична організація не має і не надає озброєння. У той же час ми продовжуємо працювати на двосторонньому рівні з різними країнами, включаючи членів НАТО, й у зв’язку з погіршенням ситуації та збільшенням постачання важкого озброєння з Росії ми запросили додаткову допомогу у військовій підтримці України”, - пояснив Долгов.

29 січня 2015 року міністр оборони Польщі не виключив можливості відкритої війни Росії з Україною через конфлікт на Донбасі та повторив раніше вже озвучувану думку, що польська влада готова продавати українцям зброю "на вигідних" для них умовах.

15 січня Європарламент ухвалив резолюцію, згідно з якою країни Європейського Союзу можуть надавати Україні оборонне озброєння.

Європарламент також вважає, що ЄС повинен вивчити шляхи надання підтримки Україні у зміцненні її обороноздатності та захисту своїх зовнішніх кордонів на основі досвіду трансформації збройних сил країн колишнього Варшавського договору (які нині є членами ЄС) і підтримує існуючу доставку несмертельного обладнання.