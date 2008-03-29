Ющенко замахнувся на бурштиновий ексклюзив

Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у впорядкуванні території Мистецького арсеналу та провів імпровізовану екскурсію приміщенням майбутнього музею.

Як передає кореспондент УНІАН, Президент разом з курсантами, студентами, козаками, міністрами вирубував кущі, переносив сміття з території музею. Потім Президент вирішив провести екскурсію для журналістів залами майбутнього музею.

В.ЮЩЕНКО провів журналістів в підвальне приміщення, де, за його словами, буде розміщено церкву з українського бурштину. «Це буде одне з святих місць майбутнього арсеналу», - сказав Президенті підкреслив, що це буде єдина в світі бурштинова церква.

Він розповів, що розкопки проведені у минулому році, виявили рештки цієї церкви, а також численні поховання. В.ЮЩЕНКО додав, що в цій церкві ігуменею була мати Івана Мазепи.

Президент також повідомив, що в підземному поверсі музею буде розміщено музей козацтва, військовий музей, музей археології та інші музеї, які відображають історії України починаючи від палеоліту.

В підвальній частині також буде розміщено скарбницю. В.ЮЩЕНКО сподівається, що вдасться завершити успішно переговори, щоб об’єднати три скарбниці – музею історичних коштовностей, скарбницю Національного банку і скарбницю інституту археології.

Президент також продемонстрував те, що вже зроблено на 1 і 2 поверхах музею, розповівши, що на першому поверсі буде розміщена експозиція під названою «Вічна Україна». «Це те, що робить Україну Україною з точки зору оригінальності нашого буття, вся наша духовна сила», - сказав В.ЮЩЕНКО, пояснивши, що там буде музей писанки, рушника, ікони тощо.

Другий поверх планується посвятити модерному мистецтву. Глава держави повідомив, що вже створено фонд для відбору творів мистецтва для цієї експозиції.

Президент сподівається, що вже до наступного Дня Незалежності цей музей буде відкритий для відвідувачів. Але вже за місяць в одному з приміщень планується провести прийняття з нагоди щорічного засідання ЄБРР.

В.ЮЩЕНКО також розповів, що сьогодні він проводить активну роботу над поверненням цінних для України творів мистецтв на територію держави. Це стосується і золотих лаврських воріт, які сьогодні знаходяться в приватній лондонській колекції і Батуринський архів та багато інших раритетів.