НАТО не дасть Україні і Грузії зелене світло?

Країни-члени Альянсу, станом на вечір середи, не змогли досягти угоди про надання Грузії і Україні Плану дій з членства в НАТО (ПДЧ), отримання якого вважається одним з ключових етапів для країн, які хочуть бути прийнятими в цю організацію, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

Офіційний представник Північноатлантичного альянсу Джеймс Аппатуртай (James Appathurai) висловив припущення, що на саміті НАТО в Бухаресті рішення за поданням ПДЧ Україні і Грузії прийняте не буде.

"Думки розділилися, - заявив Аппатуртай. - Деякі країни висловилися за негайне надання ПДЧ Україні і Грузії, а деякі визнали, що час для таких кроків ще не прийшов". Проти надання ПДЧ двом колишнім країнам СРСР, уточнює AP, виступили Франція і Німеччина. На підтримку цього рішення висловилися США і Канада.

На відміну від України і Грузії, питання про запрошення в НАТО Албанії і Хорватії у учасників саміту розбіжностей не викликало. Двом цим балканським країнам буде запропоновано приєднатися до Альянсу, повідомив Аппатурай.

Передбачалося, що вступити в НАТО запропонують ще одній балканській країні - Македонії, розповів у середу ввечері офіційний представник Альянсу Джеймс Аппатурай (James Appathurai), проте проти такого рішення виступила Греція. При цьому він підкреслив, що питання про Македонію все ще знаходиться в процесі обговорення і не виключено, що найближчим часом ця країна все ж таки одержить запрошення приєднатися до Альянсу.

Триденний саміт НАТО відкрився 2 квітня в столиці Румунії - Бухаресті.