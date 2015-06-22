Компанія ЮКОС не зверталась до України щодо арешту російського майна - Петренко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу міністр юстиції Павло Петренко.

“Є спеціальна процедура визнання через правову допомогу тих чи інших рішень судів. Наскільки я знаю, станом на сьогодні до української сторони не зверталися позивачі щодо того, щоб рішення арбітражу було визнано таким, що є обов'язковим до виконання в Україні. Якщо таке звернення буде, ми розглядатимемо його згідно з міжнародними договорами”, - сказав Петренко

Разом з тим, міністр зауважив, що приклад ЮКОСа для України є дуже показовим, оскільки Україна також має низку судових позовів до Російської Федерації, які стосуються компенсації збитків, пов'язаних з анексією Криму і частини двох східних областей.

Читайте такожМосква погрожує арештом майна Бельгії у відповідь на арешт російських активів

Петренко зауважив, що такого роду суди, коли приватні компанії судяться з державою, є досить довготривалими, проте висловив сподівання, що у випадку з українськими позовами суди відбудуться у максимально швидкі терміни.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня, російські установи на території Бельгії отримали повідомлення судових приставів про накладення арешту на державне майно РФ, яке перебуває у їхньому розпорядженні. Наступного дня арешти майна РФ відбулись у Франції та Австрії.

Ці заходи вживаються за рішенням Гаазького арбітражу від 18 липня 2014 року, за яким Росію зобов'язали виплатити колишнім власникам компанії ЮКОС 50 млрд доларів. На невиплачену суму з нинішнього року нараховують відсотки по ставці у 1,89 річних.

У відповідь Росія пригрозила вдатися до "адекватних дій".