Компанія ЮКОС не зверталась до України щодо арешту російського майна - Петренко
Ситуація з ЮКОСом є дуже показовою для нашої країни, оскільки Київ також має низку судових позовів до РФ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу міністр юстиції Павло Петренко.
“Є спеціальна процедура визнання через правову допомогу тих чи інших рішень судів. Наскільки я знаю, станом на сьогодні до української сторони не зверталися позивачі щодо того, щоб рішення арбітражу було визнано таким, що є обов'язковим до виконання в Україні. Якщо таке звернення буде, ми розглядатимемо його згідно з міжнародними договорами”, - сказав Петренко
Разом з тим, міністр зауважив, що приклад ЮКОСа для України є дуже показовим, оскільки Україна також має низку судових позовів до Російської Федерації, які стосуються компенсації збитків, пов'язаних з анексією Криму і частини двох східних областей.
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Петренко зауважив, що такого роду суди, коли приватні компанії судяться з державою, є досить довготривалими, проте висловив сподівання, що у випадку з українськими позовами суди відбудуться у максимально швидкі терміни.
Як повідомляв УНІАН, 17 червня, російські установи на території Бельгії отримали повідомлення судових приставів про накладення арешту на державне майно РФ, яке перебуває у їхньому розпорядженні. Наступного дня арешти майна РФ відбулись у Франції та Австрії.
Ці заходи вживаються за рішенням Гаазького арбітражу від 18 липня 2014 року, за яким Росію зобов'язали виплатити колишнім власникам компанії ЮКОС 50 млрд доларів. На невиплачену суму з нинішнього року нараховують відсотки по ставці у 1,89 річних.
У відповідь Росія пригрозила вдатися до "адекватних дій".