Більша частина слухань скарг Клюєва на ЄС за санкції відбулася в закритому режимі (фото)

Європейський суд розпочав слухання скарги екс-депутата Сергія Клюєва на Раду Європейського Союзу за застосовані стосовно нього санкції. Більша частина розгляду пройшла у закритому режимі.

Про це з місця повідомляє власний кореспондент УНІАН.

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Одразу після відкриття слухань, які розпочалися у четвер в Люксембурзі у Блакитному залі, головуючий суддя Гвідо Берардіс (Guido Berardis) виголосив два рішення в інших справах і попросив присутніх, окрім представників сторін, залишити приміщення.

Розгляд продовжився у присутності представника Клюєва Брайана Кеннелі (Brian Kennely) та Європейської Ради Алваро де Елера-Сан Мігель Хуртадо (Alvaro de Elera-San Miguel Hurtado).

"Таким чином ЄС продемонстрував те, що він боїться відкритості процесу через відсутність аргументів, достатніх для підтримки своєї позиції", - прокоментував УНІАН таке рішення суду український адвокат Клюєва Юрій Сухов.

Через півгодини слухання відновилися у відкритому режимі у частині "запитання-відповіді".

Захист Клюєва наполягав на тому, що внесення уточнень у рішення ЄС, якими визначалися критерії, за що саме ці особи потрапляють у "чорний список" ЄС, не є значним, а тому, по суті, залишаються тими самими. Сторона ж ЄС заперечує це, говорячи, що внесення уточнень у попереднє визначення критеріїв є новими критеріями, і, відповідно, санкції є новими.

Надаємо, що у березні ЄС стосовно Клюєва зазначив, що він перебуває у списку, як особа, "яка є суб'єктом розслідування в Україні за причетність до злочинів, пов'язаних із зловживанням державними коштами". У червні, окрім вищенаведеного критерія ЄС додав, що Клюєв є "особою, яка асоціюється з певною особою (Андрієм Клюєвим), яка переслідується українською владою за зловживання державними коштами".

Захист Клюєва також стверджує, що у Ради ЄС не було достатніх підстав для ухвалення рішення через брак достатніх доказів з української сторони. ЄС стверджує, що це питання є питанням до української сторони.

У ході сесії на запитання судді, що саме стоїть за рішенням ЄС продовжити у червні санкції стосовно Клюєва тільки на три місяці, до жовтня, а не до березня 2016 року, як це було по відношенню до інших осіб (Олени Лукаш та Дмитра Табачника), які знаходяться у тому ж списку, Елера заявив, що він не може надати цю інформацію, тому що слухання зараз проходять у відкритому режимі.

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Коментуючи хід судового засідання в його відкритій частині, український адвокат Сухов сказав: "Представники ЄС відмовляються доводити, що було достатньо підстав для такого рішення. При цьому ЄС говорить, що якщо Клюєв з чимось не погоджується, то всі дії він має оскаржити в Україні, але при цьому ЄС не враховує, що діюче законодавство не дає можливості оскаржити певні дії Генеральної прокуратури".

Відповідаючи на запитання щодо можливого рішення у цій справі, адвокат зауважив, що в Суді ЄС вже є прецедент, яким було визнано, що при ухвалені такого рішення ЄС не оцінив підстави звернення відповідно держави". "Якщо суд врахує прецедент, на який посилався захист Клюєва, то я думаю, що рішення буде позитивним", - наголосив він.

Терміни ухвалення рішення не відомі.