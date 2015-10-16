В Україні люстрували понад 700 чиновників, більше тисячі пішли за власним бажанням

В Україні люстровано понад 700 чиновників, і записано в реєстр те, що вони на 10 років не мають права повертатися на державну службу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час прес-конференції голова Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції Єгор Соболєв.

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«За нашими даними, 700 з гаком людей офіційно люстровано і записано в реєстр про те, що вони на 10 років не мають права повертатися на державну службу. І ще 1000-1200 пішли за власним бажанням, або перебігли на нижчі посади, щоби не потрапляти в люстраційні списки. В основному, це монстри, це керівники фіскальної служби, це керівники, прокуратури, це працівники міліції. І дуже добре, що хоча би цих ми позбулися», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня 2014 року набрав чинності закон «Про очищення влади».