Схеффер: НАТО існує не для вирішення проблем України з Росією

НАТО не має наміру розміщувати в Україні свої бази, зокрема, у Севастополі, після того як у 2017 році російський Чорноморський флот полишить цю базу.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Яаап де Хооп СХЕФФЕР напередодні свого візиту до України.

Як повідомляє інтернет-видання “Главред”, зокрема, Я.СХЕФФЕР на відповідне запитання журналістів сказав: “Безумовно, ні”.

Він зазначив, що Альянс залишався і буде залишатися за межами будь-яких двосторонніх дискусій між Україною і Росією щодо майбутнього Чорноморського флоту. “Це не є питанням НАТО – тож союзники і Генеральний секретар Альянсу стоять осторонь”, - наголосив він.

Водночас Я.СХЕФФЕР зауважив, що НАТО – “це союз на цей момент 26 суверенних держав. Вони можуть приймати будь-які рішення. Україна як суверенна держава також буде сама вирішувати, яким буде курс її зовнішньої політики. НАТО працює за принципом консенсусу, тож не може нікого і ні до чого примушувати. Рішення буде приймати народ України за демократичною процедурою, яку ви маєте”.

Він закликав боротися з міфами щодо НАТО. “Наприклад, про те, що наближення України до НАТО означатиме появу баз Альянсу на її території. Давайте боротися з міфом, що такий крок матиме дуже негативні наслідки для певних галузей української промисловості, зокрема, авіаційної. Це – нонсенс! Що більше взаємосумісності досягатиметься, то більше можливостей ви будете мати, то краще буде українським авіа виробникам”, - підкреслив Генсек НАТО.

Він також наголосив, що НАТО не буде втягуватися у територіальні або будь-які інші суперечки, які Україна може мати або не мати з Росією. “Це не є роллю НАТО, ця організація не створювалася для таких речей”, - сказав Я.СХЕФФЕР.

Він нагадав, що НАТО – це військово-політична організація. Усі операції та місії НАТО, крім однієї, здійснюються або під прямим мандатом ООН, або за погодженням з ООН. “Наприклад, по Дарфуру немає резолюції Ради Безпеки, але є підтримка ООН. До речі, дозвольте мені подякувати Україні, яка єдина з країн-партнерів бере участь у всіх операціях Альянсу”, - сказав він.

Я.СХЕФФЕР закликав не перетворювати НАТО в організацію, якою вона не є. “НАТО не шукає прямого втручання – ні у Грузії, ні в Україні. Що ми дійсно хочемо досягти з цими країнами – це інтенсивне залучення. У Бухарестському комюніке чітко зазначено, що ці країни з часом стануть членами НАТО. Додам – якщо вони того бажатимуть. Наявні турбулентності – це те, як інколи працює демократична структура. Демократія не завжди є простою і легкою, але вона означає боротьбу аргументів, а не боротьбу на кулаках. Україна є суверенною державою, і вона демонструє свою демократичність”, - сказав він.

Коментуючи слова Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА, який під час свого першого візиту до Німеччини заявив про те, що НАТО вичерпало себе, і закликав до формування нової системи євроатлантичної безпеки, Я.СХЕФФЕР не погодився з Президентом Росії. “У НАТО яскраве майбутнє. Альянс настільки ж ефективний зараз, наскільки він був у 1949 році після початку діяльності. Союзу зараз майже 60 років, але він є живим та активним. Жодним чином НАТО не змінюватиме свою роль або позицію. Будь-які серйозні пропозиції в сфері безпеки будуть з великим інтересом розглянуті в НАТО. Президент (Росії) сказав щось неконкретне про нові структури безпеки. Я не можу надати вам моє судження, тому що я не знаю, що це означає. Але абсолютно зрозуміло, що така структура ніколи не замінять НАТО. Це поза питанням”, - сказав Генсек НАТО.