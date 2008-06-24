У Ющенка кажуть, що Верховного суду немає, бо там «самі себе призначають»

Секретаріат Президента України розробив деякі зміни до законопроекту про судоустрій, які буде запропоновано на розгляд парламенту, якщо депутати не підтримають зареєстрований у Верховній Раді проект закону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН, відповідаючи на запитання журналістів.

«Є окремий законопроект. Не треба огульно його охаювати, треба вносити свої пропозиції… У нас є готовий доопрацьований законопроект в новій редакції», - сказав І.ПУКШИН.

За його словами, на сьогодні в Україні «немає Верховного Суду». На переконання І.ПУКШИНА, Рада суддів «привласнила владні повноваження призначати на адміністративні посади суддів», що є негативним явищем.

І.ПУКШИН також зазначив, що відповідно до запропонованого Президентом проекту закону, до складу Верховного Суду має входити 16 осіб (по 4 судді від кожного спеціалізованого суду).

Заступник глави Секретаріату Президента наголосив на неприйнятності ситуації, коли голова суду вирішує, кому призначати на розгляд ту чи іншу справу. За його словами, роль голови суду має «зводитись до представницьких повноважень», і таким чином можна буде уникнути зловживань.

Як зауважив в контексті висловленого І.ПУКШИН, на сьогодні близько 80% складу Ради суддів становлять особи, «які самі себе призначають». А тому, зауважив він, необхідно урізати владні повноваження у голів судів.

Водночас І.ПУКШИН висловив здивування з приводу висловлювань голови Верховного Суду України Василя ОНОПЕНКА щодо того, що нібито Президент України «намагається приватизувати судову систему».

На переконання І.ПУКШИНА, «якщо ми найближчим часом не здійснимо судову реформу - це загрожуватиме національній безпеці України. Як зауважив І.ПУКШИН, під час проведення судової реформи необхідно чітко розробити систему позбавлення суддів посад за винесення неправомірних рішень.

Водночас, відповідаючи на запитання журналістів, що стосувалося висловлювань В.ОНОПЕНКА про неможливість його зустрічі з Президентом, І.ПУКШИН зазначив, що голова ВСУ мав останнім часом чимало можливостей зустрітися з Президентом, однак все залежало від його бажання.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО заявив про спроби певних політичних сил у неправовий спосіб домогтися ухвалення парламентом антиконституційного законопроекту «Про судоустрій та статус суддів».

«Сьогодні, як ніколи, реально є встановлення на законодавчому рівні неконституційного контролю за судами і суддями, системи протиправного втручання у їхню діяльність, повної руйнації судової системи України», – сказав В.ОНОПЕНКО.

Голова ВСУ додав, що згаданий законопроект «Про судоустрій та статус суддів» підготовлений на базі двох законопроектів із питань судоустрою та статусу суддів, внесених Президентом до Верховної Ради V скликання у грудні 2006 року.

На думку В.ОНОПЕНКА, законопроект містить цілу низку положень, які суперечать Конституції України, а в багатьох випадках неконституційність таких положень вже визнана Конституційним судом. Особливо він розкритикував спробу радикально змінити цим законопроектом систему судів України, зокрема, додатково запровадити велику кількість нових судових органів, а також позбавити Верховний Суд України не тільки статусу найвищого судового органу, як це передбачено Конституцією, а й фактично судового органу взагалі.

Сьогодні І.ПУКШИН заявив, що оцінки законопроектів про внесення змін до законів «Про судоустрій України» та «Про статус суддів», публічно зроблені головою Верховного Суду, не мають під собою жодного об`єктивного підгрунтя.