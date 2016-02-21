Минулої доби через Закарпаття до Росії проїхало 76 російських фур – Москаль

Про це на своєму сайті повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

За його даними, більшість фур заїхали на Закарпаття через КПП «Ужгород» (зі Словаччини) та КПП «Чоп» (з Угорщини). Від західного кордону до виїзду з області по трасі «Київ-Чоп» їх супроводжував поліцейський ескорт.

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Фури без жодних блокувань оминули пост у Нижніх Воротах і залишили межі Закарпаття. У західному напрямку, на виїзд у Євросоюз жодної російської фури через Закарпаття не проїхало.

Усі контрольно-пропускні пункти на кордоні з країнами ЄС та пости на в’їзді в Закарпаття на східній адміністративній межі працюють у нормальному режимі, підсумував Москаль.

Як повідомляв УНАИН, 11 лютого громадські активісти у 10 областях України почали безстрокову акцію щодо недопущення виїзду з України в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації.

У відповідь на дії активістів 14 лютого російський уряд заборонив транзит українських вантажівок своєю територією. У свою чергу, Кабінет міністрів України 15 лютого прийняв дзеркальні заходи і тимчасово призупинив дію транзитних дозволів, виданих для вантажних автомобілів з реєстрацією в Російській Федерації. Пізніше сторони почали переговори щодо вирішення ситуації, що склалася.

Міністр інфраструктури Андрій Пивоварський заявив, що питання розблокування транзиту українських вантажівок територією Росії має бути вирішено найближчими днями за участю ЄС. Він також повідомив, що з 18 лютого починає діяти режим "їду додому", за яким Україна і Російська Федерація домовилися до 25 лютого 2016 року забезпечити рух вантажівок територією обох країн.

19 лютого заблоковані в Закарпатській області російські вантажівки почали виїжджати з території регіону.