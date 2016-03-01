Штайнмайєр виступив рішуче проти замороження конфлікту на Донбасі

З таким головним посланням виступив у понеділок на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Німеччина, яка перебрала головування в ОБСЄ на 2016 рік, має намір надати організації нового імпульсу. Основоположним принципом міжнародного миру, за словами Штайнмаєра, є дотримання територіальної цілісності та суверенітету націй. Він закликав Росію поважати територіальну цілісність України і забезпечити доступ спостерігачів ОБСЄ до усіх територій та міжнародного кордону України, пише Радіо Свобода.

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«Я рішуче переконаний, що імплементація мінських угод – це єдиний шлях до тривалого політичного вирішення ситуації. Я закликаю обидві сторони, присутні у цій Раді, виконувати взяті на себе зобов’язання», – заявив міністр закордонних справ Німеччини.

Штайнмаєр рішуче відкинув стратегію замороження конфлікту як один із запропонованих способів зупинки бойових дій на сході України. Навпаки, він підкреслив, що ОБСЄ буде намагатися розв’язати раніше законсервовані конфлікти навколо Росії.

«Я би хотів підкреслити: щодо конфліктів, які дехто називає замороженими, ми не можемо прийняти такого роду фаталізм».

Штайнмаєр окремо наголосив, що йдеться про Нагірний Карабах, Грузію та Придністров’я – конфлікти, які потрібно почати вирішувати

Представники інших держав послідовно підтримали лідерство ОБСЄ у процесі розв’язання ситуації на сході України. Представник Великобританії скористався трибуною, аби засудити агресію Росії в Україні, закликав Москву звільнити українських в’язнів, та повернути незаконно анексований Крим.

Посол Росії Віталій Чуркін, традиційно, відкинув обвинувачення і повторив попередні тези Кремля.

«Мало хто передбачав, що у центрі Європи може статися насильницька, озброєна зміна влади, як це сталося в Україні. У цих умовах народ Криму вільно визначився на користь возз’єднання з Росією», – сказав Чуркін.

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко запевнив, що Україна буде виконувати усі пункти мінських угод і закликав Росію дотриматися взятих на себе зобов’язань.

«Звільнення усіх заручників та незаконно затриманих осіб, українців, які є політичними в’язнями в Росії, буде ключовим знаком, який продемонструє готовність Росії іти шляхом деескалації. Це один з пунктів мінських угод, який має чітку дату виконання – протягом 5-ти днів після відведення важкого озброєння», – наголосив Єльченко.

Сполучені Штати звинуватили Росію у продовженні підтримки сепаратистів, які погрожують спостерігачам ОБСЄ у регіоні, обмежують їх доступ до утримуваних ними українських територій, зокрема до міжнародних кордонів, через які Росія постачає бойовикам озброєння.

Засідання Ради безпеки ООН завершилося першою публічною перепалкою між новопризначеним представником України в ООН Єльченком та російським дипломатом.