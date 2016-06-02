Савченко "розлютила" дискусія про пом'якшення санкцій проти Росії

Про це повідомляє DW.

"Мене дратує, що в Україні гинуть солдати, а в цей час в Німеччині вже обговорюється пом'якшення санкцій", - заявила вона в інтерв'ю газеті Bild.

На думку Савченко, Заходу не слід пом'якшувати, а, навпаки, посилити антиросійські санкції.

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"Я думаю, світ має, нарешті, зрозуміти: жага Путіна ніколи не задовольниться. Він хоче знову і знову захоплювати нові регіони та країни", - заявила вона.