Жодного порушення Регламенту під час звільнення суддів на позачерговому засіданні не було - Парубій

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, відповідаючи на питання щодо можливих подань апеляцій і поновлення на посаді суддів, яких парламентом було звільнено під час позачергового засідання 29 вересня.

Парубій нагадав, що серед звільнений суддів були ті, які чинили злочини проти Майдану, а також ті, які були подані на звільнення ще за часів екс-президента України Віктора Януковича.

Читайте такожВ Україні сьогодні стартувала судова реформа

"Ті, по яких не пройшло рішення, - це не по майданівських суддях, а по тих, по яких було подання ще за Януковича. По всіх майданівських суддях було ухвалено рішення", - сказав спікер.

Водночас, він зауважив, що розуміє, що "по деяких суддях можуть бути позови, які, до речі, можуть тривати безконечно довго, але не по Регламенту". "Тому що мало хто звернув на це увагу: коли я ставив по багато разів на голосування - по українському Регламенту кадрові питання можуть ставитися безкінечну кількість разів", - сказав голова ВР і додав, що кадрові питання не потребуть процедури повернення до голосування, як звичайний закон.

Так, підкреслив спікер, "жодного порушення Регламенту під час звільнення не було". "Те, що є нюанс, що їхні справи перебувають в судах - так, цей нюанс існує. Але український парламент мав ухвалити рішення і я все, як голова українського парламенту, зробив для того, щоб Верховна Рада України звільна всіх суддів, які вчиняли злочини проти Майдану", - зазначив Парубій.

Нагадаємо, Верховна Рада України 29 вересня ухвалила 21 постанову щодо звільнення суддів. 12 постанов про звільнення суддів парламент ухвалити не зміг, причому за деякі з них голосування відбувалося по декілька разів.