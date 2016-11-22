Єльченко закликав Кремль не використовувати проблему з водою у Криму для пропаганди

Про це він сказав під час відкритих дебатів Ради безпеки ООН щодо водних ресурсів, миру та безпеки.

Єльченко заявив, що під час сьогоднішніх дебатів не говорив про Росію та про ситуацію в окупованому Криму, але оскільки представник РФ у своєму виступі згадав про півострів, то з’явилася потреба висловити й українську позицію.

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"Територія Автономної республіки Крим по сьогоднішній день залишається під окупацією Російської Федерації. І відповідно до міжнародного права, окупаційна влада несе повну відповідальність за наслідки її незаконних дій. Попередня заява російської делегації в цій залі є свідченням нездатності російської окупаційної влади вирішити будь-яким задовільним способом найголовніші проблеми місцевого населення", – заявив посол.

"Замість того, щоби відверто зізнатися в незаконних діях та спробувати виправити скоєні правопорушення, російська сторона вирішила надати перевагу використанню проблеми водопостачання в Криму як інструменту пропаганди", – заявив Єльченко.

"Якщо Російська Федерація щиро стурбована питаннями, які вона порушила, вона може розпочати з припинення переорієнтування недостатніх водних ресурсів у Криму із забезпечення потреб зростаючої військової інфраструктури та військовослужбовців на півострові", – наголосив дипломат.

"Наступним логічним кроком був би початок процесу деокупації Автономної республіки Крим та міста Севастополь, таким чином сприяючи позитивному вирішенню проблеми наявності водних ресурсів у Криму", – заявив Єльченко.