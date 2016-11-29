Завдяки "Мінську" вдалося уникнути "великої пожежі" на Донбасі – Штайнмайєр

Про це він сказав перед відльотом до Мінська, де сьогодні відбудеться зустріч глав МЗС у "нормандському форматі", повідомляє Deutshce Welle з посиланням на агентство Reuters.

"Я сподіваюся, що в усіх сторін є необхідний рівень відповідальності та здорового глузду, щоб досягти покращення", - заявив Штайнмайєр.

Він також висловив незадоволення у зв'язку затримкою в реалізації Мінських домовленостей. Штайнмайєр зазначив, що упродовж останніх тижнів було зафіксовано збільшення випадків порушення перемир'я на Донбасі, тому потрібно "спільно шукати можливості, щоб узяти ситуацію під контроль".

Водночас глава німецького МЗС зазначив, що завдяки переговорам у Мінську вдалося зменшити масштаби конфлікту й уникнути переростання його у "велику пожежу", передає агентство dpa. За словами Штайнмайєра, нині, серед іншого, йдеться про те, щоб зробити стабільнішим режим припинення вогню і поновити процес відведення важкого озброєння у зоні конфлікту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Мінську відбудеться зустріч глав МЗС у "нормандському форматі" для обговорення "дорожньої карти" з реалізації Мінських домовленостей.

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Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв про відсутність узгодженої позиції з РФ щодо «дорожньої карти» реалізації Мінських домовленостей.

Зокрема він наголошував, що 29 листопада наполягатиме на українському баченні «дорожньої карти», а також акцентуватиме увагу на питаннях безпеки і гуманітарного виміру.

Через те, що Мінські домовленості практично не визначають послідовності виконання їхніх пунктів, лідери держав «нормандського формату» – України, Німеччини, Франції та РФ – домовилися на зустрічі в Берліні 20 жовтня, що голови МЗС цих країн мають підготувати «дорожню карту» з узгодження цієї послідовності виконання пунктів усіх трьох головних мінських угод: Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року і Мінського комплексу заходів від 12 лютого 2015 року.