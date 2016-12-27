Напередодні голосування резолюції щодо Ізраїлю Нетаньяху телефонував Порошенку і Гройсману - ЗМІ

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "На рівному місці: чому Україна посварилася з Ізраїлем".

Зазначимо, голосування в РБ ООН відбулося 23 грудня, резолюція №2334, що містить вимогу до Ізраїлю негайно припинити будівництво поселень на суперечливих палестинських територіях, була прийнята 14 голосами при одному, що утримався.

За даними видання, напередодні розгляду резолюції РБ ООН щодо Ізраїлю Беньямін Нетаньяху спробував змінити позицію України. Зокрема, у телефонній розмові він обговорив це питання з Володимиром Гройсманом.

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Втім, офіційно в Кабміні цю інформацію підтвердити відмовляються. Джерела РБК-Україна у Верховній Раді також повідомили, що ізраїльський прем'єр намагався додзвонитися й Петру Порошенку, але поговорити з президентом України так і не зміг.

Водночас низка ізраїльських ЗМІ поширила інформацію, що Україна проголосувала за резолюції РБ ООН щодо Ізраїлю після телефонної розмови Петра Порошенка й віце-президента США Джо Байдена. Однак в Адміністрації президента цю інформацію коментувати не стали.

Нагадаємо, після голосування в РБ ООН по Ізраїлю Нетаньяху скасував візит Гройсмана до країни й заборонив членам свого кабінету спілкуватися з українськими міністрами. Також посла України Геннадія Надоленка та диппредставників інших країн, що підтримали резолюцію, викликали до МЗС Ізраїлю.