Примарні інвестиції

Кабінет міністрів очікує, що приплив прямих іноземних інвестицій за підсумками поточного року у порівнянні з минулим – збільшиться. Надходження в 2016 році в національну економіку 3,8 млрд доларів США іноземних інвестицій вже стало приводом для численних переможних реляцій з боку керівництва Мінекономрозвитку. Очільники відомства, відповідального за економічну політику, побачили в цьому ознаки подолання економічного спаду та відновлення довіри інвесторів до України.

Більша частина так званих «інвестицій» надійшла не через те, що інвестори побачили можливості заробити в Україні гроші, а через те, що вони вимушені були виконувати регуляторні вимоги органів влади

Проте аналіз складових зазначеної суми свідчить, що переважна частина цих надходжень, а саме – 2,2 млрд доларів спрямовані у банківський сектор, і є результатом регуляторної політики НБУ, що вимагає від банків збільшення їх резервів та капіталу. Тобто більша частина так званих «інвестицій» надійшла не через те, що інвестори побачили можливості заробити в Україні гроші, а через те, що вони вимушені були виконувати регуляторні вимоги органів влади.

Реальну ситуацію з інвестиційним кліматом в Україні блискуче ілюструє історія спроб приватизації Одеського припортового заводу. Підприємство, за яке у 2009 році точилася запекла боротьба при запланованій початковій ціні приватизації в 1 млрд доларів США, у минулому році не вдалося продати навіть за четверту частину цієї суми. Це і є реальний показник довіри інвесторів до України і їхньої готовності вкладатися в нашу економіку.

Мантри про надзвичайні можливості для бізнесу в Україні і посилання на невеличке підвищення рейтингу нашої держави в DoingBusiness не замінять відсутності базових умов, без яких жодний інвестиційний бум Україні не загрожує – гарантії права власності, гарантії дотримання законодавства, гарантії можливості вільно розпоряджатися результатами інвестиційної діяльності.

Мантри про надзвичайні можливості для бізнесу в Україні і посилання на невеличке підвищення рейтингу нашої держави в DoingBusiness не замінять відсутності базових умов, без яких жодний інвестиційний бум Україні не загрожує

Доки народні депутати будуть продовжувати піаритися на питаннях націоналізації, Державна фіскальна служба – накопичувати переплати з податків, стягуючи їх понад встановлений законом розмір, НБУ – зберігати обмеження на вільне виведення дивідендів, а рейтинг сприйняття корупції буде свідчити, що у цьому питання ми складаємо гідну конкуренцію таким державам, як Росія та Іран – Україні годі очікувати масового приходу іноземних інвестицій.

Євген Олейніков, член Економічного дискусійного клубу