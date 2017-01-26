Юрист пояснив недосконалість законодавства щодо фінансування партій
Законодавство щодо фінансування політичних партій виписане так, що коли банки не виконують усі встановлені умови перерахунку коштів, винними оголошують самі партії. Слід допрацювати закони, а не карати політичні партії, що стали на шлях прозорості у питанні свого фінансування.
Так керівник юридичного департаменту Аграрної партії Ірина Петренко прокоментувала висновок Нацагентства з питань запобігання корупції, в якому 12 політичних партій звинуватили в недотриманні законодавства при подачі звітів за 3 квартал. Йдеться про те, що серед компаній, які фінансували партії, знайшли бенефіціарних власників-іноземців.
«Справді, відповідно до закону України «Про політичні партії», внесок на підтримку політичної партії не дозволяється робити певним категоріям, зокрема, юридичним особам, кінцевими бенефіціарними власниками яких є іноземці. Будь-яка юридична чи фізична особа, маючи намір перерахувати кошти на підтримку партії, повинна заповнювати заяву, в якій підтверджує, що стосовно неї немає заборон, а банки відповідно не приймають платіжний документ на здійснення такого внеску без такої заяви. Тобто, банки в даній ситуації повинні бути, в своєму роді, гарантами недопущення фінансування партій з заборонених джерел. Проблема в тому, що банки перераховують кошти, не вимагаючи таких заяв. Іноді їхні працівники взагалі не знають про цю норму», - зазначила Ірина Петренко.
Юрист зауважила, що законодавці, з одного боку, встановити заборони і передбачили відповідальність за порушення, а з іншого – не передбачили механізмів, які змогли б захистити політичні партії.
«Коли партія отримує на рахунок кошти, її працівники бачать інформацію щодо платежу, яку надав банк: код ЄДРПОУ, суму внеску, призначення платежу. Відповідно до законодавства, за партіями не закріплений обов’язок перевіряти цю юридичну особу, що зробила внесок», - підкреслює Ірина Петренко.
Згідно із законодавством, якщо партії стало відомо, що є порушення, вона може перерахувати кошти назад тій юридичній особі, стосовно якої є заборона. Але і тут є підводне каміння, переконана юрист.
«Не визначено терміну, скільки на це дається часу (тобто на встановлення порушення порядку фінансування). Не вказано, хто має повідомити про те, що є порушення законодавства. Отже, закон потрібно доопрацьовувати, а не ставити під сумнів реноме політичних сил, які сповідують прозорість», - резюмувала юрист.
Нагадаємо, Департамент з питань запобігання політичній корупції заявив про ознаки правопорушень у звітах за ІІІ квартал минулого року дванадцяти українських політичних партій.