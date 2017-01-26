Юрист пояснив недосконалість законодавства щодо фінансування партій

Так керівник юридичного департаменту Аграрної партії Ірина Петренко прокоментувала висновок Нацагентства з питань запобігання корупції, в якому 12 політичних партій звинуватили в недотриманні законодавства при подачі звітів за 3 квартал. Йдеться про те, що серед компаній, які фінансували партії, знайшли бенефіціарних власників-іноземців.

«Справді, відповідно до закону України «Про політичні партії», внесок на підтримку політичної партії не дозволяється робити певним категоріям, зокрема, юридичним особам, кінцевими бенефіціарними власниками яких є іноземці. Будь-яка юридична чи фізична особа, маючи намір перерахувати кошти на підтримку партії, повинна заповнювати заяву, в якій підтверджує, що стосовно неї немає заборон, а банки відповідно не приймають платіжний документ на здійснення такого внеску без такої заяви. Тобто, банки в даній ситуації повинні бути, в своєму роді, гарантами недопущення фінансування партій з заборонених джерел. Проблема в тому, що банки перераховують кошти, не вимагаючи таких заяв. Іноді їхні працівники взагалі не знають про цю норму», - зазначила Ірина Петренко.

Юрист зауважила, що законодавці, з одного боку, встановити заборони і передбачили відповідальність за порушення, а з іншого – не передбачили механізмів, які змогли б захистити політичні партії.

«Коли партія отримує на рахунок кошти, її працівники бачать інформацію щодо платежу, яку надав банк: код ЄДРПОУ, суму внеску, призначення платежу. Відповідно до законодавства, за партіями не закріплений обов’язок перевіряти цю юридичну особу, що зробила внесок», - підкреслює Ірина Петренко.

Згідно із законодавством, якщо партії стало відомо, що є порушення, вона може перерахувати кошти назад тій юридичній особі, стосовно якої є заборона. Але і тут є підводне каміння, переконана юрист.

«Не визначено терміну, скільки на це дається часу (тобто на встановлення порушення порядку фінансування). Не вказано, хто має повідомити про те, що є порушення законодавства. Отже, закон потрібно доопрацьовувати, а не ставити під сумнів реноме політичних сил, які сповідують прозорість», - резюмувала юрист.

Нагадаємо, Департамент з питань запобігання політичній корупції заявив про ознаки правопорушень у звітах за ІІІ квартал минулого року дванадцяти українських політичних партій.