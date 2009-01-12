Україна не вносила застережень у протокол щодо газового моніторингу

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що інформація від російських офіційних чиновників про те, що українська сторона підписала 11 січня текст „Правил процедур з моніторингу транзиту природного газу територією України” нібито із застереженнями, не відповідає дійсності.

Як ідеться у переданому агентству УНІАН коментарі речника МЗС Василя КИРИЛИЧА, українська сторона підписала текст зазначеного документа без будь-яких змін чи застережень. При підписанні була зроблена письмова декларація, яка у політичному плані фіксує позицію України щодо транзиту російського газу і надає тлумачення окремих положень тексту підписаного документа. Жодних змін чи доповнень до тексту згаданих Правил процедур українська декларація не вносила. Більше того, у даній декларації чітко зафіксовано, що „українська сторона не піддає сумніву дійсність положень Правил процедури”.

“Таким чином, нами виконані всі умови для відновлення постачання російського природного газу до держав-членів ЄС. По-перше, ми підписали „Правила процедури” в їх первинному вигляді, що були узгоджені між прем’єр-міністром Чехії та прем’єр-міністром РФ у Москві 10 січня 2009 року, без будь-яких змін до тексту цього документа. По-друге, моніторингова місія з питань транзиту російського газу вже активно працює на території і України, і Російської Федерації. Тому немає жодних підстав для зволікання із відновленням постачання російського газу українською територією європейським споживачам. І, нарешті, Україна як незалежна держава має суверенне право на висловлювання власної позиції з будь-якого питання”, зазначає В.КИРИЛИЧ.