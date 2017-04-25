Лавров заявив, що для введення миротворців ООН на Донбас потрібна згода бойовиків

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що введення миротворчої місії ООН на Донбас не передбачено мінськими угодами, для цього потрібна згода бойовиків.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у Москві за підсумками переговорів з генсеком ОБСЄ Ламберто Заньєром.

«Що стосується заяви Петра Олексійовича Порошенка (про необхідність розгортання на Донбасі миротворчої місії ООН - УНІАН), він багато робить заяв, мені важко коментувати. Всі ці заяви спрямовані лише на одне - щоб обов'язково зняти із себе відповідальність за той підпис, який Петро Порошенко поставив під мінським домовленостями», - заявив Лавров.

За його словами, Україна під різними приводами не зробила нічого з того, що «повинна» була зробити за цими домовленостями.

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«Будь-який інцидент, ще задовго до того, як буде спроба його розслідувати, використовується для того, щоб відволікати увагу від мінських домовленостей, у мінських домовленостях про миротворців не йдеться», - сказав Лавров.

Він зазначив, що в документах вказана лише Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

«Це не означає, що не може бути додаткових угод, але додаткові угоди, особливо про розгортання миротворців, передбачають згоду усіх сторін конфлікту. Розмовляти Петру Олексійовичу потрібно з Донецьком і Луганськом», - заявив Лавров.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, що розташоване на території, підконтрольній бойовикам «ЛНР». Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє дістали поранення. Загиблий був громадянином США, поранені - спостерігачі з Німеччини та Чехії.

Того ж дня президент України Петро Порошенко закликав держсекретаря США Рекса Тіллерсона активізувати розгляд питання про розгортання миротворчого контингенту під егідою ООН на Донбасі.