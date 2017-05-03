У Держдепі назвали умову, за якої США будуть взаємодіяти з Росією щодо України

Секретар Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон допускає, що взаємодія США та Російської Федерації щодо врегулювання ситуації в Україні можлива в разі відновлення певного рівня довіри між країнами.

Про це він сказав під час свого звернення до усіх співробітників Державного департаменту, яке транслювалося на сайті відомства.

Він назвав питання відновлення співпраці з Росією одним із пріоритетних напрямків роботи Держдепартаменту. У цьому зв'язку Тіллерсон визнав, що наразі частина двосторонньої взаємодії з РФ стосується ситуації у Сирії.

"Але у нас є інші питання з Росією, і як усі ви знаєте, у Європі, і ситуація в Україні", - заявив Тіллерсон.

Держсекретар нагадав, що під час свого візиту до Москви він охарактеризував у розмові з російським президентом Володимиром Путіним відносини між США та РФ такими, що перебувають на найнижчому рівні з часу завершення "холодної війни".

Як стверджує Тіллерсон: "Він (Путін - УНІАН) не міг з цим не погодитися". Очільник американської дипломатії додав, що відносини між США та РФ навіть погіршуються.

"І мої зауваження до нього (до Путіна - УНІАН) були такими, що ми не можемо мати, як дві передові ядерні держави світу, подібні відносини. Ми повинні змінити це", - наголосив Тіллерсон.

Таким чином, за його словами, обидві країни мають здійснити низку кроків, щоб в першу чергу, стабілізувати відносини.

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"І виконувач обов'язків заступника держсекретаря (Томас) Шеннон керує зусиллями робочої групи, щоб з'ясувати, чи зможемо ми взятися за вирішення деяких питань, які викликають подразнення у відносинах", - додав Тіллерсон.

Разом з тим він визнав, що ці подразники роблять важкою навіть двосторонню розмову із дотриманням "ввічливого тону".

"Тому ми важко співпрацюємо щодо цього, і ми сподіваємося почати розв'язувати деякі з цих питань", - додав держсекретар.

Тіллерсон наголосив, що після учорашньої телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Путіним він разом з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим продовжить працювати над тим, щоб визначити, чи зможуть дві країни поглибити взаємодію з огляду на ситуацію у Сирії. Зокрема, це стосується того, чи вдасться обом країнам досягнути довготривалого режиму припинення вогню у цій країні для початку мирного процесу.

"Я не хочу сказати, що ми маємо гарний початок щодо цього, тому що перебуваємо на дуже ранніх етапах. Я не знаю, до чого ми дійдемо", - сказав Тіллерсон.

Він додав, що попереду ще багато роботи у відносинах з Росією. Зокрема, на думку держсекретаря, США та РФ можуть розпочати з співпраці над деякими невеликими питаннями, а потім поглянути - чи зможуть країни разом працювати над більш значними питаннями.

"Якщо ми зможемо знайти простір і раптово зрозуміємо, що ми зможемо почати з відновлення деякої міри довіри, тому що сьогодні між нами майже немає довіри... Якщо ми зможемо відновити певний рівень довіри, ми маємо довгий перелік питань для співпраці - від договорів про озброєння, які ми маємо щодо наших угод з ядерних озброєнь... до очевидно переходу стосовно України і Криму, і до інших регіонів, щодо яких Росія не є особливо конструктивною сьогодні. Саме тому ми сподіваємося, що зможемо почати вибудовувати шлях, де ми навчимося співпрацювати один з одним. Я не знаю, чи зможемо ми це, чи ні. Ми маємо намір це з'ясувати", - підсумував Тіллерсон.