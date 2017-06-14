Україна та ЄС висловили занепокоєння погіршенням ситуації з правами людини в Криму та на окупованих територіях Донбасу

Європейський Союз та Україна занепокоєні подальшим погіршенням ситуації з дотриманням прав людини в Криму та положенням кримських татар.

Про це йдеться у спільному прес-релізі, розповсюдженому сьогодні після щорічного діалогу з питань прав людини, що відбувся у Києві.

"ЄС і Україна висловили серйозну стурбованість подальшим погіршенням ситуації з правами людини на Кримському півострові, у тому числі становищем кримських татар після незаконної анексії Російською Федерацією", - йдеться у прес-релізі.

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Сторони також засудили порушення прав людини і зловживання у тимчасово окупованих районах Донецької і Луганської областей.

"Вони також закликали до негайного звільнення незаконно затриманих українських громадян у Росії та на Кримському півострові", - наголошується у повідомленні.

Крім того, ЄС та Україна порушили питання способів пом'якшення гуманітарних наслідків для цивільного населення анексії Криму та конфлікту на сході України.

Представники України та ЄС також обговорили питання захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб.

Разом з тим у ході діалогу сторони порушили питання запобігання жорстокому поводженню та катуванням.

"ЄС також закликає до подальшого прогресу у розслідуванні злочинів, скоєних у ході Євромайдану, і жорстоких подій в Одесі 2 травня 2014 року, підкреслюючи необхідність усунення недоліків, виявлених Міжнародною консультативною групою Ради Європи, та притягнути винних до відповідальності", - зазначається у прес-релізі.

Крім того, Євросоюз підкреслив важливість гармонізації виборчого законодавства та призначення нових членів Центральної виборчої комісії, замість тих, термін повноважень яких закінчився.

Обидві сторони підкреслили важливість вільних і незалежних засобів масової інформації та обговорили шляхи підвищення безпеки журналістів і ЗМІ, в тому числі кроки, що вживаються для вирішення питання публікації особистих даних журналістів на українських сайтах.

Окрім цього, обговорювалося рішення заблокувати ряд російських веб-сайтів.

Також на порядку денному діалогу була недискримінаційна політика, в тому числі права осіб з ЛГБТ-спільноти, та тих, хто належать до етнічних, мовних, релігійних і національних меншин, права дитини.

Представники ЄС закликали Україну ратифікувати Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульську конвенцію).

ЄС також нагадав Києву про його зобов'язання ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Делегацію ЄС очолив глава відділу з питань двосторонніх відносини з країнами «Східного партнерства» Європейської служби зовнішніх дій Дірк Шубель.

Українську - заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов.

Наступний діалог відбудеться у 2018 році.