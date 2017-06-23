Законопроект про реінтеграцію Донбасу в Мінську не обговорюватиметься - Геращенко

Законопроект про реінтеграцію Донбасу, який повинен визначати шляхи відновлення державного суверенітету України в Донецькій і Луганській областях, на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську обговорюватись не буде.

Про це повідомила представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, вона повідомила, що законопроект про реінтеграцію окупованих територій залишається в центрі уваги і дискусій. За її словами, найближчим часом його буде обговорено на засіданні Ради національної безпеки і оборони, а також на парламентській неформальній мінській платформі, що створена у Верховній Раді, куди входять депутати всіх фракцій, окрім "Самопомочі".

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"В Мінську, в рамках робочих груп законопроект обговорюватися, звичайно, не планується і не буде, бо це суверенне право України вдосконалювати своє законодавство, задля відновлення суверенітету і територіальної цілісності", - заявила Геращенко.

При цьому, вона нагадала, що в Мінську, наприклад, не обговорювалася підготовка указу президента РФ Володимира Путіна про визнання фейкових документів псевдо "республік". Також, вона наголосили, там не обговорювалися "укази" фейкових керівників "республік" про "націоналізацію", що, насправді було рейдерським захопленням Росією і її бойовиками української власності.

"І ці рішення РФ , як і перехід окупованих територій на російський рубль, стали повними несподіванками для всіх інших, окрім РФ, учасників "нормандського формату"", - заявила Геращенко.

"І тепер, в рамках Мінських груп ми вимагаємо скасування всіх "указів", це також є боротьба за реінтеграцію наших територій", - нагадала вона.

"Законопроект про реінтеграцію не обговорювався під час візиту в США і до Брюсселю, ніякі документи і законопроекти на жодних зустрічах не презентувалися і не дискутувалися. Натомість, комплексно, на всіх зустрічах обговорювалася позиція української сторони щодо деокупації, демілітаризації, реінтеграції Донбасу, частини цього плану також будуть зафіксовані у відповідному законопроекті, вони повністю базуються на мінських угодах. Саме про це в своїх коментарях ЗМІ говорили і я, і заступник глави АП Костянтин Єлісєєв - ситуація на Донбасі, безпекова і гуманітарна складова, реінтеграція окупованих територій були ключовими темами всіх зустрічей президента, і ці позиції по реінтеграції закладені і зафіксовані у відповідному законопроекті", - сказала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, РНБО представить на розгляд глави держави законопроект про відновлення державного суверенітету на Донбасі.

14 червня Порошенко наголосив, що Україна залишиться беззахисною в разі скасування АТО і ненадання військовим права адекватно діяти.

«Якщо ми скасуємо АТО і водночас не надамо військовим право діяти адекватно в умовах агресії - залишимо Україну беззахисною», - сказав Порошенко.

Раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ. Зокрема, він зазначив, що необхідно не просто визнати окремі райони Луганської і Донецької областей окупованими РФ, а й чітко на законодавчому рівні визначити засади державної політики щодо їх звільнення.

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Для цього, вважає Турчинов, необхідна нова ефективна технологія захисту України від агресора. Вона може передбачати надання президенту права використовувати Збройні сили України й інші військові формування проти агресії РФ. Крім того, секретар РНБО виступив за створення оперативного штабу з широкими повноваженнями для комплексного управління ЗСУ, усіма силовими структурами, зокрема й військово-цивільними адміністраціями.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій 19 червня повідомив, що законопроект щодо реінтеграції Донбасу може бути зареєстрований в парламенті найближчими днями.

У свою чергу, лідер фракції «Блоку Петра Порошенка» Артур Герасимов повідомив, що положення законопроекту щодо реінтеграції Донбасу найближчими днями будуть винесені на обговорення громадськості.