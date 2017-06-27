Зеркаль: Необхідно враховувати ризики при запровадженні візового режиму з РФ

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявляє, що необхідно враховувати ризики при запровадженні візового режиму для громадян Російської Федерації.

"Ми ведемо всередині МЗС моделювання можливих ситуацій", - зазначила Зеркаль в ефірі «5-го каналу».

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Водночас, дипломат сказала, що особисто не є прихильником запровадження віз для громадян РФ, зважаючи на те, що це ускладнюватиме життя українців.

"І тих, що в Криму, і тих, які є заробітчанами в Тюмені. І взагалі створюємо трошки негативний фон для тих людей, які живуть поряд з кордоном з Росією, і звикли їздити до родичів, і звикли відвідувати Росію", - пояснила вона.

"Мені здається, що тут є певні ризики, і мені здається, що їх треба враховувати. Водночас, звичайно, що це політичне рішення, і ми будемо виконувати це політичне рішення у той спосіб, який буде найбільш придатний", - наголосила заступник міністра.

Також вона розповіла, що як компромісний варіант пропонувалися біометричні паспорти, а також пропонувалися електронні візи.

"Це також може не спрацювати, зважаючи на те, що люди, які живуть поряд з кордоном, я не думаю, що вони є такими активними користувачами інтернету і електронних можливостей", - додала дипломат.

Разом з тим, за її словами, треба розуміти, які в цьому випадку переслідуються цілі.

"Якщо ми переслідуємо цілі безпеки, то мені здається, що в нас вже є всі важелі. А якщо це суто політичні цілі, то це також має бути виключно політичне рішення", - підкреслила Зеркаль.

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"У прикордонників, у Служби безпеки є всі наявні можливості для того, щоб забезпечити фільтр. Віза не надає додаткової можливості фільтрування", - вважає заступник глави МЗС.

Також вона нагадала, що є питання, які виходять за межі суто візових питань.

"Треба вирішувати технічне обладнання кордону для того, щоб його не могли перетнути без надання всіх документів, і паралельно тоді вирішувати питання віз. А якщо ми вирішуємо візи, то ми створюємо враження, що ми вирішили безпекове питання", - додала Зеркаль.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявив, що у громадян Росії під час перетину кордону з Україною відбиратимуть біометричні дані.

6 червня голова МЗС РФ Сергій Лавров сказав, що Росія введе візовий режим з Україною у відповідь на аналогічні дії Києва.

«Коли всерйоз говорять про введення візового режиму, як ви думаєте, ми повинні все це проковтувати і не відповідати взаємністю?» - запитав він.

Про підготовку впровадження візового режиму з РФ міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив 22 грудня 2016 року. 30 грудня голова Верховної Ради Андрій Парубій висловив надію, що з 2017 року парламент зможе дійти згоди щодо введення візового режиму з Росією.

1 червня у Мін'юсті заявили, що Україна готова до введення візового режиму з Російською Федерацією, але необхідне політичне рішення.