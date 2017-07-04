Луценко сам порушив регламент, звинувачуючи мене в порушенні регламенту - Довгий

Генпрокурор Юрій Луценко порушив регламент Верховної Ради, представляючи докази порушення нардепом Олесем Довгим регламенту Київської міської ради (КМР). Про це парламентарій заявив на своїй сторінці у фейсбук за підсумками засідання регламентного комітету ВРУ.

«Сторона звинувачення не представила ніяких доказів, у поданні Генпрокурора відсутня логіка, а його докази - це не юридична позиція, а белетристика. Як результат - регламентний комітет одноголосно визнав подання необґрунтованим. Більше того, на засіданні було наголошено, що Генеральний прокурор вчинив грубі регламентні порушення, серед яких - представлення документів та доказів під час презентації на засіданні комітету, а не заздалегідь, як це встановлено регламентом Верховної Ради, у той час, коли його головна претензія до мене - порушення регламенту КМР. Логічним результатом роботи Регламентного Комітету є одноголосне визнання, що висунуті звинувачення є необґрунтованими», - зазначив Олесь Довгий.

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Він уточнив, що чекає з боку Генпрокуратури подальшої фальсифікації матеріалів справи.

«Не сумніваюся, що Генеральна прокуратура докладе зусиль, щоби сфабрикувати справу і передати її до суду. Я до такого сценарію готовий, для мене - це можливість поставити крапку у чужому піарі… Все, що я ціную - моя сім’я, друзі, рідні люди - знаходяться тут - в Україні. Тому я залишаюся і працюватиму на Батьківщині. З прокурорами зустрінемося в суді, де важливі не лайки під постами, а реальні докази, і що дозволить мені відкрити нову сторінку політичного життя», - зазначив депутат.

Олесь Довгий додав, що буде просити своїх колег у сесійній залі підтримати подання Генпрокуратури про зняття з нього депутатської недоторканності.

«Я не тримаюсь за депутатський імунітет. У мене його ніколи не було і я неодноразово наголошував, що недоторканність депутата Верховної Ради має бути обмежена виключно захистом за прийняті політичні рішення чи політичні заяви. Жодним чином, жоден депутат не має відрізнятись від пересічного громадянина України захищеністю від того чи іншого порушення - не має значення, чи це порушення декларації, чи депутат проїхав на червоне світло чи не там перейшов дорогу. Всі перед законом мають бути рівними», - наголосив парламентарій

Нагадаємо, сьогодні, 4 липня, регламентний комітет Верховної Ради не підтримав подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з народного депутата Олеся Довгого. На думку членів комітету, подання генпрокурора Юрія Луценка містить суттєві недоліки в частині обґрунтування фактів зловживання Довгим владними повноваженнями на посаді секретаря Київської міської ради. Рішення комітету разом з поясненнями народного депутата буде направлено голові Верховної Ради.

Раніше Олесь Довгий закликав членів регламентного комітету зняти з нього недоторканність і заявив, що має намір довести в судовому порядку свою невинність.