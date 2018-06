НАТО оприлюднило офіційне відео про Україну, яке починається з мітингу "регіоналів"

Північноатлантичний альянс оприлюднив відео про співробітництво з Україною, в якому використав кадри з мітингів на підтримку Партії регіонів.

Відео опубліковано у неділю у Twitter НАТО, пише Європейська правда.

Відео під назвою "20 років відносин Україна - НАТО. Як Альянс підтримував країну?" починається з кадрів, на яких видно прихильників колишньої Партії регіонів біля Верховної ради.

Ймовірно, це кадри з мітингу регіоналів на підтримку екс-президента Віктора Януковича у 2004/2005 роках.

Нагадаємо, 10 липня Україну відвідає Північноатлантична рада НАТО під головуванням генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберга.

Столтенберг також виступить в понеділок у Верховній Раді. Північноатлантична рада та генеральний секретар також зустрінуться зі спікером парламенту та головами парламентських фракцій.

Крім того, 10 липня відбудеться зустріч Комісії Україна-НАТО за участю президента України Петра Порошенка.

20 years of #Ukraine - #NATO relations. How did the Alliance support the country? pic.twitter.com/9QAg0t5HTD