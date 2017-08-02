18 осіб категорично відмовляються від передачі їх в "ДНР" і "ЛНР" - омбудсмен

18 осіб, включених до списків на обмін полоненими, категорично відмовляються, щоб їх передавали на територію, непідконтрольну Україні.

Про це заявила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська в ефірі одного з телеканалів.

Вона розповіла, що процес обміну полоненими у рамках Мінського процесу зараз перебуває на етапі уточнення списків на обмін.

Разом з тим вона наголосила, що 18 осіб, яких було включено до списків обміну, "категорично відмовляються бути переданими на територію, непідконтрольну українському уряду".

Також вона додала, що з боку так званих «ЛНР/ДНР» до списків були включені особи, які жодним чином не причетні до подій на сході України: «Наприклад, є особа, яка скоїла злочин на території Київської області. Чому він має бути переданий в рамках цього обміну?».

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Лутковська додала, що представники так званої «ДНР» погодилися з її позицією, а - бойовики «ЛНР» ще працюють і не готові уточнити списки».

Разом з тим вона заявила, що зараз точна кількість українських бранців терористів невідома, оскільки можна лише говорити про підтверджений ними перелік полонених. Таких нині є 70 осіб, «обіцяють підтвердити ще кількох, але ми запитуємо значно більше - 137 осіб, які, за нашою інформацією, перебувають на непідконтрольній території».

Лутковська також додала, що формування обмінних списків суттєво ускладнене тим, що українська сторона не має доступу до непідконтрольних територій, щоб дізнатися, скільки саме там перебуває полонених українців.

Проте вона сподівається на допомогу у цьому питанні з боку координатора гуманітарної підгрупи у рамках тристоронньої контактної групи Тоні Фріша, «який має відвідати Донецьк та Луганськ і принести додаткову інформацію».

«Ми також готові йому відкрити слідчі ізолятори, але на паритетних умовах - конфіденційного спілкування з полоненими. Але якщо його будуть у Донецьку чи Макіївці супроводжувати автоматники, то про яку паритетність можна говорити?», - запитує омбудсмен.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня 2017 року учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися залучити СБУ та уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерію Лутковську до процесу фіксації відмов затриманих осіб переміщатися на тимчасово окуповані частини Донбасу в рамках обміну полоненими.

Процес верифікації ув'язнених, які не хочуть повертатися на окупований Донбас, тривав з 28 квітня по 12 травня.

Раніше прес-секретар екс-президента України, представника України в Тристоронньої контактної групи щодо врегулюванню ситуації на Донбасі Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що за підсумками проведеного процесу опитування (верифікації) ув’язнених повертатись на окуповану територію Донбасу в рамках обміну полонених не бажають кілька сотень людей.