У БЮТ зраділи: завод Малишева робить... конкурентоздатні котли

Криза змусить українську промисловість перейти на енергозберігаючі технології.

Таку думку висловила голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА в інтерв’ю УНІАН.

“На нинішній момент ми дикуни в енергозберігаючих технологіях. Впродовж останніх 17 років у нас з усіх металургійних підприємств тільки Алчевський меткомбінат запустив когенераційне устаткування. Решта працюють на дідівських методах. Та й взагалі виробники до енергозбереження ставляться по-радянськи. За принципом – жарко взимку, відкрив кватирку”, - зазначила депутат.

На її думку, тут потрібно змінювати ментальний і законодавчий підходи до питання.

Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає, що у вітчизняної промисловості є вибір - або вона робить серйозну реконструкцію промисловості, або буде останнім “паровозом”. “Інакше ми ніколи не будемо конкурентноздатними”, - зазначила вона.

Що стосується конкретних кроків, то Н.КОРОЛЕВСЬКА повідомила, що Кабміном розроблено окремий законопроект з оподаткування й впровадження альтернативних джерел енергії. Також підготовлено низку програм з використання теплових насосів, газометану. Після поїздки прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Японія дала згоду на інвестиції в енергозберігаючі технології України.

“Крім того, ми маємо свій колосальний внутрішній потенціал. Наприклад, завод Малишева робить котли, які за своїми технологічними показниками можуть конкурувати з європейськими. І багато-багато інших”, - наголосила депутат.

За її словами, разом з кризою прийшло розуміння дірки в енергобалансі.

“Я завжди вважала, що уряд повинен задавати тон, оголяти проблему, прописувати кроки її вирішення. Впевнена, що якби сьогодні всі антикризові заходи, які розробляє уряд, тут же, в режимі он-лайн впроваджувалися, то Україна жила б у зовсім іншій ситуації, - сказала депутат. - Але, на жаль, процес гальмування, який має місце по вертикалі роботи всієї державної машини, перешкоджає достатній ефективності роботи уряду”.