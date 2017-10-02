Суд підтвердив законність позбавлення громадянства "орендодавця Криму" Артеменка

Вищий адміністративний суд України сьогодні відмовив у задоволенні позову колишнього народного депутата Андрія Артеменка, який оскаржував указ президента про припинення йому українського громадянства.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила головний спеціаліст прес-служби Вищого адмінсуду України Галина Гаєвська.

“Сьогодні Вищий адмінсуд України відмовив у задоволенні позову у справі про визнання незаконним та скасування указу президента від 29 квітня 2017 року у частині припинення громадянства України Андрія Артеменка”, - сказала Гаєвська.

Вона також розповіла, що позов Артеменка надійшов до суду 5 травня, провадження у справі було відкрито 11 травня.

Сьогоднішнє рішення суду може бути оскаржено у Верховному суді впродовж 10 днів.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 16 травня ухвалила постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата Артеменка у зв’язку з припиненням громадянства України.

21 квітня Генеральна прокуратура звернулася до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням ініціювати через Державну міграційну службу процедуру втрати громадянства України Артеменком, посилаючись на наявність у нього паспорта громадянина Канади. Згодом стало відомо, що ДМС опрацювала матеріали щодо Артеменка і направила їх в Комісію з питань громадянства при президентові України.

5 травня на офіційному сайті ДМС з’явилося повідомлення, що президент Петро Порошенко підписав указ про позбавлення громадянства України Артеменка.

11 травня Вищий адмінсуд відкрив провадження за позовом Артеменка, в якому депутат оскаржив указ президента про позбавлення його українського громадянства.

Напередодні Радикальна партія виключила Артеменка з фракції. Це сталося після того, як стало відомо, що той передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки. Серед іншого, план містить ідею проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України.

Артеменко запевняв, що так званий «План примирення України з Росією» був ініціативою Радикальної партії.