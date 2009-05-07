У МВС кажуть, що з Луценком у Німеччині стався «цілком невинний інцидент»

Міністерство внутрішніх справ закликає журналістів і політиків не розповсюджувати неперевірену інформацію про “франкфуртський інцидент“ за участю глави МВС Юрія ЛУЦЕНКА і утриматися від коментарів та оцінок дій міністра, не підкріплених офіційними матеріалами.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Департаменту зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.

Останніми днями, зазначають в ДГЗ, у вітчизняних ЗМІ активно обговорюється інцидент, що стався 4 травня в транзитній зоні аеропорту Франкфурта, де представники німецької авіакомпанії "Люфтганза" відмовились брати на борт літака, що прямував до Республіки Корея, українську делегацію на чолі з міністром внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКОМ.

При цьому, стверджують в МВС України, журналісти та політики безапеляційно звинувачують Ю.ЛУЦЕНКА в неправомірних діях, посилаючись лише на повідомлення закордонних ЗМІ, у тому числі вміщені ними коментарі представників правоохоронних органів іншої країни та іноземної авіакомпанії. Як наслідок, цілком невинний інцидент, пов’язаний із запізненням української делегації на рейсовий літак, почав, за словами вітчизняних правоохоронців, “обростати“ надуманими подробицями та безглуздими звинуваченнями на зразок “сильного ступеню сп’яніння“ неповнолітнього й не цілком здорового сина міністра, вигаданий “дебош” Ю.ЛУЦЕНКА в транзитній зоні аеропорту, який начебто закінчився “пораненням чотирьох поліцейський“ тощо, що абсолютно не відповідає дійсності.

Департамент зв’язків з громадськістю висловлює здивування таким підходом до оцінки дій високих посадових осіб держави, “захисту“ наших громадян та міжнародного авторитету України. В МВС вважають, що припущення, оцінки та висновки щодо правомірності дій тих чи інших посадових осіб повинні робитися не на повідомленнях зарубіжних ЗМІ та коментарях третіх осіб, а на основі фактів (документів, відеоматеріалів, свідчень тощо), зафіксованих правоохоронними органами зарубіжної держави та переданими українській стороні в офіційному порядку.

“З огляду на це МВС України закликає журналістів і політиків не розповсюджувати неперевірену інформацію про «франкфуртський інцидент», утриматися від коментарів та оцінок дій міністра, не підкріплених офіційними матеріалами. Просимо також рахуватися з такими загальноприйнятими правовими нормами, як «презумпція невинуватості» та право кожної людини на приватне життя”.