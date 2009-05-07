Комісар ЄС: Європа поки не хоче виходити за межі «Східного партнерствв»

Реалізація ініціативи Європейського Союзу “Східне партнерство” дасть змогу не лише посилити співпрацю країн-партнерів з ЄС, а й сприятиме активізації взаємовідносин колишніх радянських республік між собою.

Про це заявила Комісар ЄС із зовнішньої політики Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР в інтерв`ю "Німецькій хвилі".

“Одна з цілей “Східного партнерства” полягає в тому, щоб за допомогою конкретних проектів сприяти співпраці не тільки між ЄС і його східними партнерами, а й між самими шістьма державами, які приєдналися до ініціативи”, - сказала Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Вона також зауважила, що в рамках “Східного партнерства” реалізовуватимуться проекти в таких сферах, як інтеграція ринків електроенергії, малий та середній бізнес, прикордонний менеджмент. “Все це питання, з яких шістьом країнам буде, на мою думку, цікаво послухати 27 країн-членів ЄС і дізнатися, як ми їх вирішили. Адже не треба заново вигадувати колесо”, - вважає Комісар ЄС.

Стосовно перспективи членства України в Європейському Союзі Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР зауважила, що країни-члени ЄС, вважають правильною пропозицією на даний момент Політику сусідства та “Східне партнерство” і поки що не хочуть виходити за межі цього. “Україна з цим погодилася, навіть попри бажання стати членом ЄС. Але вкрай суттєвим є те, що ми надаємо можливість Україні та іншим країнам наблизитися до Європейського Союзу. Це і є пропозиція, яку ми робимо нашим сусідам за допомогою “Східного партнерства”, - підсумувала Комісар ЄС із зовнішньої політики.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 травня, у Празі (Чеська Республіка) відбудеться установчий саміт зовнішньополітичної ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство», розрахованої на шість країн колишнього СРСР – Україну, Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію та Молдову.

Україну на цьому саміті представлятиме Президент Віктор ЮЩЕНКО.