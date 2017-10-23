Система 40 на 60 щодо мови навчання у латвійських школах нацменшин дала позитивний результат - посол

Надзвичайним і повноважний посол Латвійської Республіки в Україні Юріс Пойканс заявляє, що система навчання в школах 40 на 60, де 60% часу відводиться на вивчення навчальних предметів державною, а 40% – рідною мовою, дала позитивний результат.

Про це дипломат сказав під час зустрічі з міністром освіти і науки України Лілією Гриневич, повідомляє прес-служба МОН.

За словами Гриневич, Україна зацікавлена у досвіді Латвії, де навчання у школах нацменшин уже здійснюється за системою, яку пропонує стаття 7 нового закону «Про освіту».

«Нам важливо детально пояснити усім партнерам нашу позицію щодо закону «Про освіту» та розвіяти міфи, що скалися довкола цієї теми. Також нам дуже цікавий досвід Латвії щодо мовного питання», - зазначила Гриневич.

Читайте такожПарубій: ніхто не може диктувати Україні, якою мовою повинно проходити навчання в країні

За її словами, саме співвідношення 60 на 40, де 60% часу відводиться на вивчення навчальних предметів державною, а 40% – рідною мовою, Україна хоче бачити в старших класах шкіл нацменшин. Передбачається, що кількість предметів, яка вивчається українською, поступово зростатиме з 5-го класу і доходитиме до співвідношення 60 на 40 у 10-му класі. Однак до кожної меншини буде індивідуальний підхід, який залежатиме від особливостей меншини та її педагогічних потреб.

У свою чергу посол Латвії наголосив, що «ми добре розуміємо цілі та причини, у зв’язку з якими ви прописали саме таку редакцію мовної статті закону «Про освіту».

«У нас була така ж ситуація – значна частина населення не могла говорити державною мовою. Зі свого боку можу сказати, що система 60 на 40 дала свій результат – частка людей, які вільно володіють латиською, зростає. Ще залишається певна частка населення, що погано знає державну мову, але вона постійно зменшується», – підкреслив дипломат.

Пойканс запросив Гриневич відвідати Ригу – обговорити спільні для країн освітні виклики та особисто подивитися, як працює модель 60 на 40 у Латвії.

Читайте такожПольща відмовилася підтримати протест Угорщини щодо українського закону про освіту

Як повідомляв УНІАН, МОН веде консультації з Австрією, що головуватиме у Раді ЄС, стосовно донесення позиції України щодо статті 7 закону «Про освіту».

***25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали занепокоєння Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Порошенко доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству освіти і науки провести з приводу цього закону необхідні консультації з європейськими партнерами, зокрема з Радою Європи.

28 вересня міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив ст. 7 закону «Про освіту» на розгляд Венеціанської комісії. Її висновок щодо закону буде готовий до грудня.