Кремль спростував інформацію ЗМІ про те, що мирні переговори зазнали невдачі

У Путіна заявили, що нібито й надалі зацікавлені у переговорах.

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков спростував інформацію Financial Times про те, що переговори щодо закінчення війни в Україні провалилися через втрату інтересу до цього процесу з боку президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє Reuters, Пєсков заявив, що Кремль бачив такі повідомлення в ЗМІ, однак вважає, що у Трампа інше ставлення до переговорів щодо завершення війни в Україні.

"Часті згадки Трампа про Україну в його останніх заявах свідчать про протилежне. Судячи з його заяв, Трамп анітрохи не втратив інтересу. Більше того, він настійно закликає Зеленського укласти угоду", – заявив Пєсков.

Він також сказав, що Москва нібито як і раніше зацікавлена у продовженні переговорів щодо припинення війни. Водночас Пєсков зазначив, що місце та дата наступного раунду переговорів залишаються невідомими.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського у тому, що нібито саме він є перешкодою для укладення мирної угоди з Росією. Американський лідер також заявив, що Путін нібито готовий до укладення цієї угоди.

Сам Зеленський раніше заявив, що на тлі війни США на Близькому Сході, було перенесено наступний раунд переговорів між Україною та РФ. Він також зазначив, що Сполучені штати готові провести таку зустріч на власній території. Тоді як Москва виступає за їхнє проведення на території Туреччини чи Швейцарії.

