Прем'єр-міністр назвав загиблу Аміну Окуєву справжнім патріотом України

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман назвав загиблу дружину екс-командира міжнародного миротворчого батальйону імені Дудаєва Аміну Окуєву справжнім патріотом України. Про це Гройсман написав у Facebook.

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«Перебуваючи з офіційним візитом в Канаді, отримав трагічну звістку про загибель Аміни Окуєвої. Важко добирати слова, коли гинуть люди. В серці - лише сум і скорбота. Вічна пам'ять справжньому патріоту України!», - написав він.

Нагадаємо, у мережі з'явилося фото автомобіля, в якому вбивці розстріляли Окуеву. Знімок опублікував на своїй сторінці в Facebook боєць АТО Ротан Кримський. "Стрілянина велася справа. Аміна взяла на себе 6 куль з АК", - сказано в підписі до фото.

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Судячи зі знімку, в автомобіль потрапили щонайменше 10 куль.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня автомобіль добровольців АТО Окуєвої та її чоловіка, колишнього командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва обстріляли на залізничному переїзді біля Глевахи (Київська область), внаслідок чого Окуєва загинула. Осмаєв отримав поранення.