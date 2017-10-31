Прем'єр-міністр назвав загиблу Аміну Окуєву справжнім патріотом України

09:30, 31 жовтня 2017
Політика
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Гройсман повідомив, що йому важко добирати слова.

Гройсман назвав Окуєву патріотом / фото: сторінка Аміни Окуєвої у Facebook

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман назвав загиблу дружину екс-командира міжнародного миротворчого батальйону імені Дудаєва Аміну Окуєву справжнім патріотом України. Про це Гройсман написав у Facebook.

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«Перебуваючи з офіційним візитом в Канаді, отримав трагічну звістку про загибель Аміни Окуєвої. Важко добирати слова, коли гинуть люди. В серці - лише сум і скорбота. Вічна пам'ять справжньому патріоту України!», - написав він.

Facebook Ротан Кримський

Нагадаємо, у мережі з'явилося фото автомобіля, в якому вбивці розстріляли Окуеву. Знімок опублікував на своїй сторінці в Facebook боєць АТО Ротан Кримський. "Стрілянина велася справа. Аміна взяла на себе 6 куль з АК", - сказано в підписі до фото.

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Судячи зі знімку, в автомобіль потрапили щонайменше 10 куль.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня автомобіль добровольців АТО Окуєвої та її чоловіка, колишнього командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва обстріляли на залізничному переїзді біля Глевахи (Київська область), внаслідок чого Окуєва загинула. Осмаєв отримав поранення.

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Теги: #Гройсман#Аміна Окуєва#Вбивство Аміни Окуєвої#Окуєва#розстріл Аміни Окуєвої