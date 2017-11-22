Заступниця голови МЗС: вирок Младічу доводить, що винні за агресію в Криму і на Донбасі будуть покарані

Вирок Міжнародного кримінального трибуналу ООН щодо колишньої Югославії стосовно екс-командира армії боснійських сербів Ратко Младіча доводить, що винні за агресію в Криму і на Донбасі також понесуть відповідальність.

Про це заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль написала у соціальній мережі Facebook.

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"Цей тиждень особливий не тільки для українців, а й для тисяч сімей, постраждалих від воєнних злочинів, вчинених Ратко Младічем, вирок якому винесено сьогодні в Гаазі Міжнародним кримінальним трибуналом ООН щодо колишньої Югославії (ICTY). Міжнародні суди хоч і повільно, але довели, що можуть карати за воєнні злочини. А значить, будуть покарані і ті агресори, які вчиняли їх у Криму і на Донбасі", - заявила Зеркаль.

При цьому дипломат зазначила: "Так, це довгі 20 років на розшук, формування обвинувачення і на винесення вироку за злочини, які зруйнували життя тисяч людей. І жодного розкаяння в очах злочинця. А отже, ще довше триватиме пошук примирення".

Водночас, за її словами, "без справедливого суду, як довго він би не тривав, мир і примирення неможливі".

"Не важливо, як складно і як довго добиватися відповідальності за вчинене у Міжнародному суді ООН, Міжнародному кримінальному суді, Європейському суді з прав людини. Це треба робити для того, щоб в пам’яті людства чітко було зафіксовано, хто і які злочини вчинив", - наголосила Зеркаль.

Як повідомляється на сайті Центру новин ООН, Міжнародний тимчасовий кримінальний трибунал щодо колишньої Югославії було створено в 1993 році за рішенням Ради безпеки ООН з метою розслідування злочинів, вчинених під час Балканських війн в 1990-ті роки. Судді Трибуналу ООН засудили колишнього командувача армією боснійських сербів до довічного ув'язнення за злочини геноциду, порушення законів і звичаїв війни, злочинів проти людяності, скоєних в 1992-1995 роках в Боснії і Герцеговині.